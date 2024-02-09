Интервью Путина Карлсону продлилось более двух часов

Беседа продлилась 2 часа 7 минут и 18 секунд. Карлсон также выложил видеозапись в своем аккаунте в социальной сети Х и на канале в YouTube.

Интервью Путина Карлсону продлилось 2 часа 7 минут и 18 секундИнтервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону завершилось спустя два часа. Видеозапись опубликована на сайте репортера Ранее сообщалось, что российский лидер передал американскому журналисту связанные с историей Украины документы. В начале беседы глава государства спросил Карлсона, не против ли он послушать маленькую историческую справку. Журналист согласился.