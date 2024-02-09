Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Пятница, 09 Февраля
+8...+8
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 450.34 KZT
  • €1 = 485.47 KZT
  • 1 RUB = 4.93 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Мира

Интервью Путина Карлсону продлилось более двух часов

Просмотров:49 Опубликовано: Сегодня, 07:47
Интервью Путина Карлсону продлилось более двух часов
Владимир Путин. Фото Кристина Кормилицына / РИА Новости
Интервью Путина Карлсону продлилось 2 часа 7 минут и 18 секунд

Интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону завершилось спустя два часа. Видеозапись опубликована на сайте репортера.

Беседа продлилась 2 часа 7 минут и 18 секунд. Карлсон также выложил видеозапись в своем аккаунте в социальной сети Х и на канале в YouTube.


Ранее сообщалось, что российский лидер передал американскому журналисту связанные с историей Украины документы. В начале беседы глава государства спросил Карлсона, не против ли он послушать маленькую историческую справку. Журналист согласился.



Источник: lenta.ru
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2023 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Хапина С.И.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика