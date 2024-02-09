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Пассажиров самолета попросят взвеситься перед посадкой

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 11:15
Пассажиров самолета попросят взвеситься перед посадкой
Фото из открытых источников
Европейская авиакомпания Finnair станет последней компанией, которая попросит пассажиров взвеситься перед посадкой, в целях сбора данных для расчета баланса самолетов, передает Tengritravel.kz со ссылкой на Travel + Leisure.

По информации компании, в течение февраля, апреля и мая авиакомпания будет просить пассажиров встать на весы с ручной кладью. Сбор данных будет проводиться добровольно в аэропорту Хельсинки на выбранных европейских рейсах в рамках Шенгенской зоны, а также на нескольких межконтинентальных рейсах, вылетающих с не-Шенгенской стороны.

Авиакомпания уже проводила подобные исследования в 2017 и 2018 годах.

Пассажиры, которые добровольно согласятся взвеситься, останутся анонимными – их вес не будет связан с их именем или номером бронирования. И только сотрудник службы обслуживания клиентов сможет увидеть общий вес. Хотя их имена не будут использоваться, добровольцам придется указать свой возраст, пол и класс билета.


После завершения исследования данные будут переданы Финскому агентству транспорта и связи.

Finnair – последняя авиакомпания, взвешивающая пассажиров. В прошлом году подобные исследования проводили Air New Zealand и Korean Air, которые так же просили путешественников встать на весы в рамках мер безопасности.


Источник: Tengrinews.kz
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