Зеленский присвоил Залужному звание Героя Украины

"За выдающиеся личные заслуги в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное служение украинскому народу", - говорится в указе.

Президент Украины Владимир Зеленский присвоил бывшему главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному звание Героя Украины, передает NUR.KZ со ссылкой на РБК-Украина.Сообщается, что указом президента Украины Владимира Зеленского бывший главнокомандующий ВСУ Украины Валерий Залужный был признан Героем Украины с вручением ордена "Золотая звезда".Напомним, в конце января появились слухи, что Зеленский собирается освободить от должности главнокомандующего Вооруженных сил Украины Валерия Залужного. Информация появилась в соцсетях и Telegram-пабликах. Источники писали, что Залужного вызвали на встречу в Офис президента, где и сообщили об отставке. Отмечалось, что помимо Зеленского и Залужного на встрече присутствовал лишь министр обороны Рустем Умеров.Однако буквально в тот же день в министерстве обороны опровергли информацию об увольнении Залужного. Это же подтвердил и пресс-секретарь самого Зеленского.Русская служба BBC писала, что проблемы между военным и политическим руководством страны начались еще в апреле 2022 года, как только российские войска отошли от Киева.2 февраля на фоне слухов об увольнении Залужный написал статью о новой стратегии, которую, по его мнению, Киев должен применить для победы в войне с Россией. Журналисты и эксперты увидели в его статье критику в сторону руководства страны.5 февраля Владимир Зеленский в интервью итальянскому телеканалу впервые подтвердил намерение уволить главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.8 февраля президент Украины встретился с Валерием Залужным и опубликован в соцсетях совместную фотографию.В тот же день Владимир Зеленский назначил генерал-полковника Александра Сырского главнокомандующим Вооруженными силами вместо Валерия Залужного.Русская служба BBC рассказывала, что говорят о замене Залужного на Сырского в Украине, странах Запада и России.