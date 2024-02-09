На Солнце произошла мощная вспышка

Солнечные вспышки X-класса являются самыми большими и мощными. Нынешняя вспышка относится к категории Х3.3. В среднем вспышки такой силы происходят примерно 10 раз в год и чаще возникают в максимальной фазе солнечной активности. Во время вспышки X-класса на дневной стороне Земли, радиопомехи достигают сильного или экстремального уровня.

На Солнце была зафиксирована мощная вспышка класса X, которая произошла 9 февраля в 16:14 мск в группе пятен 3575 (S37W85), продолжительностью 38 минут. Как сообщила Гелиогеофизическая служба Института прикладной геофизики, явление сопровождалось нарушением коротковолновой радиосвязи.Также 9 февраля были зафиксированы более слабые вспышки. В группе пятен 3576(S15E17) наблюдалась вспышка М3.2 продолжительностью 9 минут, а в группе пятен 3575 зарегистрирована вспышка М4.0 продолжительностью 57 минут. Солнечные вспышки класса М являются второй по мощности категорией, которая следует за вспышками класса Х. Они вызывают радиопомехи небольшого или умеренного уровня.