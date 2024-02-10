У волков из Чернобыльской зоны развилась невосприимчивость к раку

C 1986 года, когда случилась авария на Чернобыльской атомной электростанции, в этой области люди не живут. Здесь остались только животные. Не смотря на радиационное заражение, эта территория площадью примерно 2600 квадратных километров, изобилует различными животными — как мелкими, так и более крупными вроде лосей, кабанов и волков.

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"Выяснилось, что на протяжении всей жизни они получают 11,28 миллирентгена, или 110 микрозивертов, в сутки. По словам ученых, это в шесть раз превышает предельный безопасный уровень, установленный для людей. Изучив биоматериалы волков, американская исследовательница обнаружила изменения, которые напоминали те, что встречаются у раковых больных, проходящих лучевую терапию, - пишет издание.

Обитающие в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС волки могут помочь людям в борьбе с онкологическими заболеваниями. Исследовательница из США выяснила, что под влиянием радиации эти животные приобрели устойчивость к раку, рассказывает Tengri Life со ссылкой на Niked Science.Таким образом эта территория стала естественной лабораторией, где под влиянием повышенных доз радиации происходят многие эволюционные процессы. И этим не преминули воспользоваться ученые. Биологи и другие специалисты со всего мира неоднократно работали в Чернобыле, изучая реакцию различных видов и организмов в зоне отчуждения.Одним из таких исследователей стала биолог-эволюционист и экотоксиколог Кара Лав (Cara Love) из Принстонского университета (США). Предметом научных изысканий она выбрала чернобыльских волков.В 2014 году Лав с коллегами побывала в зоне отчуждения, чтобы установить на местных волков специальные GPS-ошейники с дозиметрами и взять у животных кровь на анализ. Эти ошейники позволили ученым в реальном времени отслеживать, где находятся чернобыльские волки и какому уровню радиации подвергаются.Ученые также выявили определенные участки генома волков, обеспечивающие устойчивость организма к факторам риска развития рака. Лав надеется, что это позволит открыть защитные мутации, которые повышают шансы выжить после рака.Результаты своей работы автор представила в докладе на ежегодной встрече Общества интегративной и сравнительной биологии (Society for Integrative and Comparative Biology, SICB), прошедшей в Сиэтле в январе 2024 года.Впрочем, ни к каким однозначным выводам по теме профилактики рака за счет умеренных ежедневных доз гамма-излучения ученые до сих пор не пришли. Открытия американской исследовательницы говорят лишь о необходимости дальнейших экспериментов и научных работ в этой области.