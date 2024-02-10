В Китае и странах Азии отмечают Новый год по Лунному календарю

«Убежден, что год дракона, совпавший с 75-летием со дня образования Китайской Народной Республики, ознаменуется новыми достижениями на пути дальнейшего процветания государства. Искренне желаю, чтобы ваши стратегически важные инициативы и намеченные планы увенчались успехом. Уверен, в рамках очередного «золотого 30-летия» сотрудничества между двумя странами мы достигнем самых высоких целей. Я придаю особое значение выведению нашего конструктивного партнерства на новый уровень во имя светлого будущего наших народов», — говорится в телеграмме.

Глава государства поздравил от имени казахстанцев и себя лично председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина и китайский народ с праздником «Чуньцзе», передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на Акорду.Касым-Жомарт Токаев от имени народа Казахстана и от себя лично поздравил Си Цзиньпина и китайский народ с праздником «Чуньцзе».Касым-Жомарт Токаев пожелал Си Цзиньпину успехов в его ответственной деятельности, а дружественному китайскому народу – благополучия и процветания.