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В Китае и странах Азии отмечают Новый год по Лунному календарю

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 10:28
В Китае и странах Азии отмечают Новый год по Лунному календарю
Фото: depositphotos.com
Глава государства поздравил от имени казахстанцев и себя лично председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина и китайский народ с праздником «Чуньцзе», передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на Акорду.

Касым-Жомарт Токаев от имени народа Казахстана и от себя лично поздравил Си Цзиньпина и китайский народ с праздником «Чуньцзе».

«Убежден, что год дракона, совпавший с 75-летием со дня образования Китайской Народной Республики, ознаменуется новыми достижениями на пути дальнейшего процветания государства. Искренне желаю, чтобы ваши стратегически важные инициативы и намеченные планы увенчались успехом. Уверен, в рамках очередного «золотого 30-летия» сотрудничества между двумя странами мы достигнем самых высоких целей. Я придаю особое значение выведению нашего конструктивного партнерства на новый уровень во имя светлого будущего наших народов», — говорится в телеграмме.


Касым-Жомарт Токаев пожелал Си Цзиньпину успехов в его ответственной деятельности, а дружественному китайскому народу – благополучия и процветания.


Источник: newtimes.kz
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