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Зеленский сменил главу Генштаба вслед за отставкой Залужного

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 10:49
Зеленский сменил главу Генштаба вслед за отставкой Залужного
Фото: Pavlo_Bagmut / Ukrinform / Future Publishing via Getty Images
Вслед за главнокомандующим Вооруженными силами страны в Украине сменился глава Генштаба ВСУ – им стал генерал-майор Анатолий Баргилевич, передает NUR.KZ со ссылкой на обращение президента Зеленского.

"Я провел встречи с командованием наших сил обороны и безопасности Украины и министром обороны Рустемом Умеровым", – сообщил президент Владимир Зеленский в обращении, опубликованном в официальном Telegram-канале.


Он добавил, что результатом встречи стала смена главы Генштаба ВСУ.

"Я сменил главу Генерального штаба Вооруженных сил Украины. Благодарю генерал-лейтенанта Сергея Шапталу за его службу на протяжении двух лет войны".


По предложению главнокомандующего ВСУ Александра Сырского я назначил генерал-майора Анатолия Баргилевича новым главой Генштаба. Он опытный человек, понимает задачи этой войны и цели Украины", – сообщил Зеленский.

Как сообщается на украинском портале "Факти", Анатолий Баргилевич родился в 1969 году, сейчас ему 54 года. В 2017 году получил звание генерал-майора. С 2020 года работал заместителем командующего сухопутных войск ВСУ по территориальной обороне.

С начала войны в Украине Баргилевич был начальником штаба восточной группировки войск. 9 октября 2023 года президент Зеленский назначил его Командующим силами территориальной обороны ВСУ.

Напомним, 8 февраля президент Украины назначил нового главнокомандующего Вооруженными силами страны – на смену Валерию Залужному пришел Александр Сырский. При этом Зеленский отметил, что предложил Залужному "оставаться в команде" и дальше.

Как писала Русская служба Би-би-си, советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан, комментируя это, отметил, что "избранный лидер должен делать свой выбор относительно того, кто занимает верхние ступени военного руководства". Он добавил, что Штаты продолжат поддерживать украинские правительство и украинскую армию.

При этом в России на серьезном уровне смену украинского главнокомандующего не комментировали.

Позже стало известно, что Владимир Зеленский присвоил бывшему главнокомандующему Валерию Залужному звание Героя Украины. Также подробно рассказывалось, кто такой Александр Сырский – новый главком ВСУ.


Источник: nur.kz
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