Самолет упал посреди оживленной магистрали в США

Как сообщает The Guardian, в штате Флорида, США, частный самолет Bombardier Challenger 600 упал на оживленной автомагистрали при неудачной попытке совершить экстренную посадку. Он врезался в два автомобиля и загорелся. Погибли не менее двух человек.

Подтверждена гибель двух человек, но пока не уточняется, идет ли речь о пассажирах самолета или о людях, которые находились в автомобиле, на который упало воздушное судно. Количество жертв уточняют.

Как минимум два человека погибли в результате падения частного самолета на автодорогу в американском штате Флорида, сообщает Zakon.kz.Авиакатастрофа произошла днем 9 февраля недалеко от города Нейплс. По словам очевидцев, падающий самолет буквально разорвал крылом автомобиль и врезался в стену, ограждающую магистраль. После этого раздался громкий взрыв, в воздух поднялся высокий столб огня и черного дыма. Обломки самолета перекрыли движение на шоссе. По данным полиции Флориды, при падении воздушное судно также зацепило пикап, ехавший по автодороге.В частном самолете, который вылетел из аэропорта университета Огайо, находились пять человек. Он должен был приземлиться в аэропорту города Нейплс. Известно, что пилот успел запросить экстренное приземление и сообщить об отказе обоих двигателей. Сразу после этого диспетчеры потеряли с ним связь. Столб дыма заметили из аэропорта Нейплса, на место немедленно отправили пожарных. Трех человек, которые были в самолете, удалось увезти с места происшествия живыми.Ранее сообщалось, что в США мужчина угнал самолет из аэропорта, пролетел 130 километров и разбился насмерть.