«Церемония завершила 124-летнюю историю, которая началась в период расцвета индустриализации Германии и пережила две мировые войны, но не смогла пережить последствия энергетического кризиса», — отмечается в публикации.

«Если честно, надежды немного. Я действительно не уверен, что мы сможем остановить эту тенденцию. Многое должно было бы измениться очень быстро», — говорит Стефан Клеберт, главный исполнительный директор GEA Group AG — поставщика производственного оборудования, история которого уходит корнями в конец 1800-х годов.

«Мы больше неконкурентоспособны. Мы становимся беднее, потому что у нас нет роста. Мы отстаем», — заявил министр финансов Кристиан Линднер на мероприятии Bloomberg в феврале.

«Несмотря на мотивацию наших сотрудников, мы подошли к тому моменту, когда не можем экспортировать грузовые шины из Германии по конкурентоспособным ценам. Если Германия не сможет экспортировать конкурентоспособно в международном контексте, страна потеряет одну из своих самых сильных сторон», — сказала она в интервью.

Дни Германии как промышленной сверхдержавы подходят к концу, пишет Bloomberg.Корреспондент агентства вспоминает последний рабочий день в октябре 2023 года фабрики в Дюссельдорфе, на которой более сотни лет производились стальные трубы.С закрытием предприятия работу потеряли 1,6 тыс. человек. Подобная история произошла со многими германскими предприятиями. Объем промышленного производства в крупнейшей экономике Европы имеет тенденцию к снижению с 2017 года, и этот спад ускоряется по мере снижения ее конкурентоспособности.По мнению агентства, США отдаляются от Европы и стремятся конкурировать со своими трансатлантическими союзниками за инвестиции в климат. При этом Китай становится более серьезным конкурентом и больше не является мощным покупателем немецких товаров. Последним ударом для некоторых крупных производителей стало прекращение поставок огромных объемов дешевого российского природного газа.Наряду с глобальной нестабильностью политический паралич в Берлине усугубляет застарелые внутренние проблемы, такие как слабеющая инфраструктура, стареющая рабочая сила и бюрократическая волокита. Система образования, которая когда-то была сильной стороной, является символом длительного отсутствия инвестиций в государственные услуги. По оценкам исследовательского института Ifo, снижение математических навыков обойдется экономике примерно в 14 трлн евро ($15 трлн) к концу столетия.Германия по-прежнему располагает завидным списком мелких и гибких производителей, а Бундесбанк и другие отвергают идею о том, что полномасштабная деиндустриализация где-то близка. Но поскольку реформы зашли в тупик, неясно, что замедлит спад.Раздробленная коалиция канцлера Олафа Шольца была ввергнута в еще больший хаос в середине ноября 2023 года из-за бюджетного кризиса, вызванного решением суда о мерах по заимствованию, что оставило правительству мало возможностей для инвестирования.По словам главы представительства Michelin в Северной Европе Марии Реттгер, снижение конкурентоспособности промышленности грозит ввергнуть Германию в нисходящую спираль. Французский производитель шин закрывает два своих завода в Германии и сокращает штат третьего к концу 2025 года, что затронет более 1,5 тыс. работников. Американский конкурент Goodyear имеет аналогичные планы в отношении двух предприятий.Производитель автозапчастей Continental AG планирует закрыть завод по производству компонентов недалеко от Вольфсбурга из-за снижения спроса, а компания GEA закрывает завод по производству насосов недалеко от Майнца в пользу новой площадки в Польше.Основным катализатором данных событий называется энергетический кризис 2022 года. Хотя наихудших сценариев, таких как размораживание домов, удалось избежать, но цены остаются выше, чем в других странах, что увеличивает издержки из-за более высокой заработной платы и сложного регулирования.Одним из наиболее пострадавших секторов стала химическая промышленность — прямой результат потери Германией дешевого российского газа. Поскольку переход на чистый водород все еще остается неопределенным, почти каждая десятая компания планирует навсегда остановить производственные процессы, согласно недавнему опросу отраслевой ассоциации VCI. Крупнейший в Европе производитель химической продукции BASF SE сокращает 2,6 тыс. рабочих мест, а Lanxess AG сокращает персонал на 7%.Неповоротливая бюрократия Германии также отстает, даже в случае, когда компании готовы инвестировать в ее экономику. GEA установила солнечные батареи на заводе в городе Эльде, где она производит оборудование, способное отделять сливки от молока. Компания подала заявку на получение разрешения на подачу электроэнергии в январе прошлого года, за два месяца до начала строительства, и все еще ожидает одобрения.В сентябрьском отчете Бундесбанк пришел к выводу, что спад в обрабатывающей промышленности, на долю которой приходится чуть менее 20% экономики, что почти вдвое превышает уровень США, не вызывает беспокойства, если он постепенный.