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Назван напиток, который способствует нормализации уровня холестерина в крови

Просмотров:325 Опубликовано: Сегодня, 09:16
Назван напиток, который способствует нормализации уровня холестерина в крови
©️ depositphotos.com
Кандидат медицинских наук, врач-диетолог Наталья Денисова в беседе с "АиФ" рассказала, употребление какого напитка поможет снизить риск деменции и других дегенеративных заболеваний головного мозга, а также будет способствовать нормализации уровня холестерина и профилактике образования тромбов, передает Tengri Life.

Речь идет о какао. По словам врача, одна-две чашки этого напитка в день помогут улучшить работу головного мозга и сохранить память, особенно у людей после 65 лет. А значит, употребление какао может быть в определенной мере профилактикой развития дегенеративных заболеваний нервной системы, в частности, болезни Альцгеймера.

Секрет какао в содержании антиоксидантов, которые относятся к группе полифенолов. Они помогают улучшить работу мелких кровеносных сосудов мозга. Полифенолы способствуют нормализации уровня холестерина крови, улучшают состояние клеточной стенки, реологические свойства крови, то есть поддержанию ее в жидком состоянии и профилактике образования тромбов.

Полезнее всего будет напиток, сваренный из натурального какао-порошка, а не растворимый. Тем более при самостоятельном приготовлении вы можете контролировать количество сахара и жирность сливок или молока.

Впрочем, есть люди, которым не рекомендуется слишком часто пить какао. В частности, это пациенты с подагрой. Какао увеличивает количество мочевой кислоты в крови и может приводить к обострению этой болезни. Не рекомендуется злоупотреблять напитком и людям с избыточной массой тела, так как какао очень калорийное, особенно если пить его с молоком и сахаром. А самым полезным будет напиток, приготовленный без добавления сахара и жирного молока.

А вот людям, которые страдают гастритами с повышенной кислотностью, язвенной болезнью 12-перстной кишки, вне обострения заболевания какао лучше пить с коровьим или козьим молоком. Оно обладает смягчающим действием, защищает слизистую желудка от раздражающего воздействия.


Источник: Тengrinews.kz
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