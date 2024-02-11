"Существует интенсивная иммиграция из Антальи в Дубай и Сербию из-за того, что разрешения на проживание не продлеваются, новые прибывшие не допускаются, а также из-за высокого роста цен на жилье и аренду", - сообщает издание.

Россияне массово уезжают из Турции. Об этом пишет турецкое издание Söczü, передает Tengrinews.kz.Также на ситуацию повлияло ужесточение со стороны миграционной службы Турции. Иностранцам стали чаще отказывать в получении ВНЖ.Многие русские и украинцы живут в Анталье, которая наиболее предпочтительна для отдыха граждан стран СНГ. После российско-украинского военного конфликта, начавшегося в феврале 2022 года, произошла интенсивная иммиграция из двух стран.