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Россияне массово уезжают из Турции

Просмотров:274 Опубликовано: Сегодня, 11:52
Россияне массово уезжают из Турции
depositphotos.com
Россияне массово уезжают из Турции. Об этом пишет турецкое издание Söczü, передает Tengrinews.kz.

"Существует интенсивная иммиграция из Антальи в Дубай и Сербию из-за того, что разрешения на проживание не продлеваются, новые прибывшие не допускаются, а также из-за высокого роста цен на жилье и аренду", - сообщает издание.


Также на ситуацию повлияло ужесточение со стороны миграционной службы Турции. Иностранцам стали чаще отказывать в получении ВНЖ.

Многие русские и украинцы живут в Анталье, которая наиболее предпочтительна для отдыха граждан стран СНГ. После российско-украинского военного конфликта, начавшегося в феврале 2022 года, произошла интенсивная иммиграция из двух стран.


Источник: Tengrinews.kz
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