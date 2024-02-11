"Начался хаос": турист открыл дверь самолета и выпустил трап

Турист из Канады сорвал рейс авиакомпании Thai Airways, вылетавший из Чиангмая в Бангкок. Мужчина открыл дверь самолета, когда тот уже готовился к взлету и выпустил надувной трап, передает Tengritravel.kz со ссылкой на Daily Mail
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Пассажиры борта, по их признанию, пришли в ужас от такого поступка.
"В самолете начался хаос. Что, если бы он открыл двери на высоте 30 тысяч метров, когда мы пролетали над морем", - написала одна из пассажиров рейса.
После инцидента, борт вернули в терминал, пассажирам пришлось покинуть салон, так как специалисты начали проверку технической безопасности авиалайнера. По словам дирекции аэропорта, из-за поступка канадца, было сорвано белее десятка рейсов.
Мужчину, решившего открыть двери самолета, задержала полиция. Стражам порядка он рассказал, что поступил так, потому что за ним гнались некие люди. Однако полицейские уверены, что, судя по состоянию туриста на момент задержания, у него просто были галлюцинации.