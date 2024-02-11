Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Воскресенье, 11 Февраля
+8...+9
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 447.1 KZT
  • €1 = 481.3 KZT
  • 1 RUB = 4.92 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Мира

"Начался хаос": турист открыл дверь самолета и выпустил трап

Просмотров:166 Опубликовано: Сегодня, 20:14
"Начался хаос": турист открыл дверь самолета и выпустил трап
Фото:depositphotos.com
Турист из Канады сорвал рейс авиакомпании Thai Airways, вылетавший из Чиангмая в Бангкок. Мужчина открыл дверь самолета, когда тот уже готовился к взлету и выпустил надувной трап, передает Tengritravel.kz со ссылкой на Daily Mail.

Пассажиры борта, по их признанию, пришли в ужас от такого поступка.


"В самолете начался хаос. Что, если бы он открыл двери на высоте 30 тысяч метров, когда мы пролетали над морем", - написала одна из пассажиров рейса.

После инцидента, борт вернули в терминал, пассажирам пришлось покинуть салон, так как специалисты начали проверку технической безопасности авиалайнера. По словам дирекции аэропорта, из-за поступка канадца, было сорвано белее десятка рейсов.

Мужчину, решившего открыть двери самолета, задержала полиция. Стражам порядка он рассказал, что поступил так, потому что за ним гнались некие люди. Однако полицейские уверены, что, судя по состоянию туриста на момент задержания, у него просто были галлюцинации.


Источник: Тengrinews.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 1 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
StarlightDragon (Посетители) Сегодня, 21:36
"В самолете начался хаос. Что, если бы он открыл двери на высоте 30 тысяч метров, когда мы пролетали над морем", - написала одна из пассажиров рейса.
И ничего что самолёты летают не выше 13км)
Дерево американское.. crazy
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2023 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Хапина С.И.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика