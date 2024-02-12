Жапаров попросил госсекретаря США не вмешиваться во внутренние дела Кыргызстана

«Концепция законопроекта близка к действующему закону о регистрации иностранных агентов (FARA), принятому в США в 1938 году. FARA предусматривает статус иностранного агента не только для СМИ, но и для других юридических и физических лиц. Нарушения – задержка регистрации или отказ в регистрации чреваты не только административными, но и уголовными наказаниями. И тут не может не возникнуть вопрос: почему это возможно для вас, но не для нас?», — подчеркнул Жапаров.

«Общество и государство должны видеть, откуда, из каких иностранных источников и на какие цели поступает финансирование той или иной неправительственной организации», — заметил он.

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров попросил госсекретаря США Энтони Блинкена не вмешиваться во внутренние дела страны. Ранее Блинкен выразил обеспокоенность на тему законопроекта об НПО, рассматриваемого в парламенте КР.Напомним, законопроект предусматривает усиление контроля над неправительственными организациями, работающими в Кыргызстане, а также включает ограничение их финансирования из иностранных источников. В настоящее время документ принят парламентом страны в первом чтении.По словам Жапарова, кыргызское государство намерено контролировать, откуда поступают деньги для этих некоммерческих организаций, как, на какие цели, кем и где они должны быть потрачены.Он отметил, что заявление Блинкена имеет признаки вмешательства во внутренние дела нашего государства.Жапаров подчеркнул, что законопроект направлен на обеспечение прозрачности деятельности НПО, СМИ и их подотчетности налоговым органам.«Реестр иноагентов» в Казахстане. В конце сентября прошлого года власти Казахстана опубликовали «реестр лиц, получающих деньги и (или) иное имущество от иностранных государств, международных и иностранных организаций, иностранцев, лиц без гражданства».В реестре, помимо разных компаний, числятся правозащитные организации и СМИ. Также в список включили несколько казахстанских журналистов и блогеров, некоторые из них указаны как индивидуальные предприниматели.В список вошли юридические лица местных изданий — TOO «MACA Media» (сайт masa.media), ТОО «Malim Media» (сайт malim.kz). Редакции сообщили, что обратились к властям за разъяснениями. В него включены также фонд «Молодежная информационная служба Казахстана», организации «Ар.Рух.Хак», «Қадыр-қасиет», Международный центр журналистики MediaNet, «Международная правовая инициатива», FemAgora, фонд «Крылья свободы», общественная организация «Эхо», фонд Zertteu Research Institute, исследовательский центр PaperLab, фонд CAPS Unlock (бывший «Сорос-Казахстан»).