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Жапаров попросил госсекретаря США не вмешиваться во внутренние дела Кыргызстана

Просмотров:258 Опубликовано: Сегодня, 10:48
Жапаров попросил госсекретаря США не вмешиваться во внутренние дела Кыргызстана
Фото: facebook.com/KyrgyzPresident
Президент Кыргызстана Садыр Жапаров попросил госсекретаря США Энтони Блинкена не вмешиваться во внутренние дела страны. Ранее Блинкен выразил обеспокоенность на тему законопроекта об НПО, рассматриваемого в парламенте КР.

Напомним, законопроект предусматривает усиление контроля над неправительственными организациями, работающими в Кыргызстане, а также включает ограничение их финансирования из иностранных источников. В настоящее время документ принят парламентом страны в первом чтении.

По словам Жапарова, кыргызское государство намерено контролировать, откуда поступают деньги для этих некоммерческих организаций, как, на какие цели, кем и где они должны быть потрачены.

«Концепция законопроекта близка к действующему закону о регистрации иностранных агентов (FARA), принятому в США в 1938 году. FARA предусматривает статус иностранного агента не только для СМИ, но и для других юридических и физических лиц. Нарушения – задержка регистрации или отказ в регистрации чреваты не только административными, но и уголовными наказаниями. И тут не может не возникнуть вопрос: почему это возможно для вас, но не для нас?», — подчеркнул Жапаров.


Он отметил, что заявление Блинкена имеет признаки вмешательства во внутренние дела нашего государства.

Жапаров подчеркнул, что законопроект направлен на обеспечение прозрачности деятельности НПО, СМИ и их подотчетности налоговым органам.

«Общество и государство должны видеть, откуда, из каких иностранных источников и на какие цели поступает финансирование той или иной неправительственной организации», — заметил он.


«Реестр иноагентов» в Казахстане. В конце сентября прошлого года власти Казахстана опубликовали «реестр лиц, получающих деньги и (или) иное имущество от иностранных государств, международных и иностранных организаций, иностранцев, лиц без гражданства».

В реестре, помимо разных компаний, числятся правозащитные организации и СМИ. Также в список включили несколько казахстанских журналистов и блогеров, некоторые из них указаны как индивидуальные предприниматели.

В список вошли юридические лица местных изданий — TOO «MACA Media» (сайт masa.media), ТОО «Malim Media» (сайт malim.kz). Редакции сообщили, что обратились к властям за разъяснениями. В него включены также фонд «Молодежная информационная служба Казахстана», организации «Ар.Рух.Хак», «Қадыр-қасиет», Международный центр журналистики MediaNet, «Международная правовая инициатива», FemAgora, фонд «Крылья свободы», общественная организация «Эхо», фонд Zertteu Research Institute, исследовательский центр PaperLab, фонд CAPS Unlock (бывший «Сорос-Казахстан»).


Источник: kursiv.media
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Комментарии ( 3 )

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jokerok (Посетители) Сегодня, 11:53
Цитата: glu-info
Это то,чего не хватает у нас.

Так у нас ввели уже. В прошлом году.
Толку правда...

Если что, за компьютером сидит мой кот. А я не вмешиваюсь в личную жизнь моего кота.
 
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glu-info (Посетители) Сегодня, 11:47
По словам Жапарова, кыргызское государство намерено контролировать, откуда поступают деньги для этих некоммерческих организаций, как, на какие цели, кем и где они должны быть потрачены.
Это то,чего не хватает у нас.А этими деньгами финансируется в основном деятельность по нарушению стабильности в стране.
 
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jokerok (Посетители) Сегодня, 11:20
И везде им надо нос свой сунуть.

Если что, за компьютером сидит мой кот. А я не вмешиваюсь в личную жизнь моего кота.
 
 

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