В России объявили в розыск сообщника Аблязова

Поткина задержали в октябре 2014 года в Москве по делу о хищении $5 млрд у вкладчиков БТА-банка. По мнению следствия, с 2012 по 2014 годы он в составе группы лиц «разработал схему и совершил ряд действий, направленных на легализацию имущества, полученного преступным путем».

МВД России объявило в розыск сообщника Мухтара Аблязова националиста Александра Поткина (Белова), который ранее проходил по делу о хищениях активов БТА банка. Об этом сообщает «Медиазона».По данным издания, информацию о розыске опубликовали в базе министерства. За что именно разыскивают Поткина, не сообщается. По версии брата националиста Владимира Басманова, «формально» против Поткина могли возбудить дело за старые посты в соцсетях.Напомним, Мещанский суд Москвы приговорил одного из лидеров националистического движения «Русские» Александра Поткина на 7,5 лет с отбыванием наказания в колонии общего режима. Мосгорсуд позже сократил срок до 3,5 лет.Суд также удовлетворил иск БТА банка к Александру Поткину на сумму почти 5 млрд рублей. Помимо этого, с подсудимого взыскали штраф в размере 600 тыс. рублей.Как следовало из обвинительного заключения, Аблязов обратился к Поткину для организации сообщества преступной экстремистской направленности, обещая за это денежное вознаграждение. Поткин создал объединение, целью которого было разжигание межнациональной розни между лицами казахской и русской национальностей, и руководил им. Финансирование преступного сообщества осуществлялось под руководством Аблязова с помощью похищенных средств БТА-банка.