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Азербайджан провел против Армении операцию «Возмездие». Есть погибшие

Просмотров:207 Опубликовано: Сегодня, 15:54
Азербайджан провел против Армении операцию «Возмездие». Есть погибшие
фото: REUTERS/Umit Bektas
Азербайджан провел операцию «Возмездие», в результате которого «полностью разрушил» пост вооруженных сил Армении. После окончания азербайджанской операции Армения заявила о смерти четырех своих военнослужащих.

Сегодня утром, 13 февраля, подразделения Госпогранслужбы Азербайджана провели операцию под названием «Возмездие». В результате боевой пост ВС Армении возле населенного пункта Неркин Ханд Гафанского района был «полностью уничтожен».

Азербайджанская сторона уверяет, что нападение стало ответом на вчерашнюю «провокацию» армянских военных.

«На каждую провокацию армянской стороны, направленную на обострение оперативной обстановки на условной государственной границе Азербайджан — Армения, отныне будут более серьезные и решительные меры», — говорится в сообщении Госпогранслужбы.


Ответственность за проведенную операцию Азербайджан возложил на военно-политическое руководство Армении.

В Минобороны Армении сообщили, что начиная с 05:30 утра, Азербайджан открыл огонь из стрелкового оружия по армянским позициям, расположенным в районе Неркин Ханд. Погибли четверо, один ранен.

Министерство иностранных дел Армении осудило действия Азербайджана и обвинило страну в намерении сорвать переговоры между государствами для урегулирования ситуации.

«Строжайше осуждаем военные провокации Азербайджана, призываем избегать шагов по дестабилизации ситуации и вернуться к переговорам», — говорится в сообщении.


Что произошло между Азербайджаном и Арменией перед операцией «Возмездие»

Накануне азербайджанская сторона заявляла о том, что армянские военные 12 февраля в 20:50 и в 23:40 обстреляли из стрелкового оружия позиции азербайджанской армии.

В ответ армянская сторона пообещала расследовать инцидент. В оборонном ведомстве отметили, что если информация азербайджанцев подтвердится, армянская сторона привлечет своих военных к ответственности.

«Письменными приказами вышестоящего командования четко определены случаи, когда военнослужащий, оценив ситуацию, может и/или обязан принять решение об открытии огня. По предварительной информации, 12 февраля на данном участке такой ситуации не было. В случае подтверждения этого обстоятельства виновные в нарушении приказа будут привлечены к ответственности», — говорилось в сообщении Минобороны Армении.


Сегодня утром Минобороны опровергло информацию Баку об обстреле азербайджанских позиций армянскими военными.

Напомним, Баку и Ереван более 30 лет оспаривали принадлежность Нагорного Карабаха. Конфликт обострился в сентябре 2023 года. В результате Азербайджан добился прекращения существования непризнанной республики. 5 октября премьер-министр Армении Никол Пашинян подписал декларацию, признающую Нагорный Карабах территорией Азербайджана.


Источник: kursiv.media
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