Названы признаки скорого отказа тормозов автомобиля

Речь идет в том числе о проваливании педали тормоза в пол или жестком ходе. «В первом случае — это может свидетельствовать о падении уровня тормозной жидкости. А во втором — о поломке вакуумного усилителя. При значительном износе колодок может возникать резкий скрип, скрежет при торможении», — рассказал автоэксперт.

«Если при торможении автомобиль уводит в сторону, возможно заклинивание или износ направляющих суппорта. Данная неисправность не обязательно приведет к немедленному отказу тормозов, но будут перегреваться тормозные диски, износ колодок в разы ускорится», — заключил Рузанов.

О скором отказе тормозов автомобиля могут говорить неправильные реакции педали. Пять опасных признаков перечислил директор международной сети автосервисов Fit Service Алексей Рузанов в беседе с «Газетой.Ru».Специалист добавил, что автолюбители часто забывают проверять уровень тормозной жидкости. Она подается через резиновые шланги и металлические трубки — со временем эти детали изнашиваются или переламываются. В результате жидкость вытекает на асфальт, и тормоза могут отказать.Ранее водителям перечислили опасные ошибки при выходе из заноса. По словам специалистов, при выходе из заноса не нужно в панике крутить руль в разные стороны. Вместо этого лучше спокойно соблюдать порядок действий. Кроме того, не стоит пытаться остановить вдруг ставшую «непослушной» машину.