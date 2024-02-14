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В WhatsApp появится новая функция

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 21:27
В WhatsApp появится новая функция
Фото: Jenny Ueberberg / Unsplash
В популярном мессенджере WhatsApp появится новая функция, позволяющая отключать реакции в каналах. Об этом пишет портал WABetaInfo.

Сообщается, что сейчас реакции на сообщения, публикуемые в каналах, включены по умолчанию. В будущем обновлении пользователи смогут отключить. Также владелец группы сможет оставить избранные эмоджи в качестве реакций.


«Эта возможность позволит владельцам каналов следить за публикуемым контентом, не отвлекаясь на реакции. Так содержание сообщений всегда будет оставаться в центре внимания», — пообещали авторы портала.


Отмечается, что пока новая функция доступна в бета-версии приложения для устройств на Android. В ближайшее время, отмечает WABetaInfo, ей смогут воспользоваться большее число пользователей, скачав обновление в магазине приложений Google Play.

Ранее сообщалось, что в WhatsApp будет доступна опция, позволяющая добавлять необходимые контакты в категорию «Избранное». Ожидается, что она появится в новой веб-версии приложения.


Источник: lenta.ru
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