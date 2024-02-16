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СК начал проверку по факту смерти Навального в колонии

Просмотров:336 Опубликовано: Сегодня, 17:10
СК начал проверку по факту смерти Навального в колонии
© AP Photo
Следственный комитет по Ямало-Ненецкому автономному округу начал проверку по факту смерти Алексея Навального* в колонии.

«Организована процессуальная проверка по факту смерти Навального А.А. в ИК-3», — отмечается в сообщении.

Уточняется, что в установленном законом порядке проводится комплекс следственных и оперативных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.

Ранее стало известно, что Навальный умер в колонии: после прогулки он почувствовал себя плохо, практически сразу потерял сознание. Ему провели необходимые реанимационные мероприятия, но спасти его не удалось.

* Навальный Алексей Анатольевич — включён в реестр физлиц, причастных к терроризму и экстремистской деятельности, 25 января 2022 года.

Напомним: в августе прошлого года Алексея Навального осудили на 19 лет особого режима. Его признали виновным в семи эпизодах по шести статьям уголовного кодекса РФ: о создании экстремистского сообщества, призывах к экстремизму, создании НКО, посягающей на права граждан, финансировании экстремизма, а также о вовлечении несовершеннолетних в совершение опасных действий и о реабилитации нацизма.

Навальный находился в заключении во Владимирской области с февраля 2021 года. После возвращения в Москву из Германии (там он лечился от отравления) ему заменили условный срок по делу "Ив Роше" на реальные два года и восемь месяцев колонии общего режима. В марте того же года его приговорили к девяти годам лишения свободы в колонии уже строгого режима и к штрафу в размере 1,2 миллиона рублей за мошенничество и неуважение к суду.


Источник: rt.com
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