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В России ужесточат правила ввоза машин из ЕАЭС

Просмотров:96 Опубликовано: Сегодня, 06:59
В России ужесточат правила ввоза машин из ЕАЭС
фото: kolesa.kz
С 1 апреля автовладельцы РФ будут обязаны внести все сборы вне зависимости от условий растаможки в прочих государствах зоны ЕАЭС.

Правительство РФ уточнило порядок расчёта размера платежа за ввоз в Россию автомобилей из Евразийского экономического союза (ЕАЭС), куда входит Беларусь, Армения, Кыргызстан и Казахстан. Новые правила вступят в силу с 1 апреля 2024 года.

«Так, налоги и сборы, недоплаченные вследствие занижения таможенной стоимости автомобилей, ввозимых в Россию из стран ЕАЭС, будут учитываться в составе утилизационного сбора, обязательного к уплате как физическими, так и юридическими лицами. Такой подход позволит избежать ситуаций, когда граждане и компании, ввозящие автомобили, растаможенные в странах ЕАЭС, получают необоснованные преимущества по сравнению с автовладельцами, делающими это в России и уплачивающими установленные законом налоги и сборы в полном объёме», говорится в пресс-релизе кабмина.


Грубо говоря, импортёры России будут доплачивать разницу между таможенными сборами в Казахстане, Кыргызстане и так далее. К слову, именно из КР сегодня идёт основной поток серого импорта новых авто в РФ. А практика такая уже имела место быть в разное время, пока на стыке объединения в Таможенный союз у ряда стран ЕАЭС были периоды льготной растаможки.

Отдельным пунктом предусмотрено обязательное требование проводить процедуру растаможивания электромобилей в России, пишет Drom.ru. В Казахстане в настоящий момент для электромобилей пошлина равна нулю.


Источник: kolesa.kz
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