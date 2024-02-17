В России ужесточат правила ввоза машин из ЕАЭС

«Так, налоги и сборы, недоплаченные вследствие занижения таможенной стоимости автомобилей, ввозимых в Россию из стран ЕАЭС, будут учитываться в составе утилизационного сбора, обязательного к уплате как физическими, так и юридическими лицами. Такой подход позволит избежать ситуаций, когда граждане и компании, ввозящие автомобили, растаможенные в странах ЕАЭС, получают необоснованные преимущества по сравнению с автовладельцами, делающими это в России и уплачивающими установленные законом налоги и сборы в полном объёме», говорится в пресс-релизе кабмина.

С 1 апреля автовладельцы РФ будут обязаны внести все сборы вне зависимости от условий растаможки в прочих государствах зоны ЕАЭС.Правительство РФ уточнило порядок расчёта размера платежа за ввоз в Россию автомобилей из Евразийского экономического союза (ЕАЭС), куда входит Беларусь, Армения, Кыргызстан и Казахстан. Новые правила вступят в силу с 1 апреля 2024 года.Грубо говоря, импортёры России будут доплачивать разницу между таможенными сборами в Казахстане, Кыргызстане и так далее. К слову, именно из КР сегодня идёт основной поток серого импорта новых авто в РФ. А практика такая уже имела место быть в разное время, пока на стыке объединения в Таможенный союз у ряда стран ЕАЭС были периоды льготной растаможки.Отдельным пунктом предусмотрено обязательное требование проводить процедуру растаможивания электромобилей в России, пишет Drom.ru. В Казахстане в настоящий момент для электромобилей пошлина равна нулю.