Японские ученые назвали неожиданный способ улучшить работу мозга

В исследовании приняли участие 48 здоровых добровольцев в возрасте от 18 до 26 лет. Участники эксперимента слушали ритмичную музыку во время выполнения кардиоупражнений. Мозговая активность испытуемых при этом отслеживалась с помощью специальных устройств.



Выяснилось, что такая музыка стимулирует префронтальную кору мозга, что способствует улучшению когнитивных функций - памяти, внимания, способности воспринимать и перерабатывать информацию. Отмечается, что положительный эффект наступает через три минуты после начала такой тренировки.

Нейробиологи из Университета Цукубы в Японии рассказали о необычном способе, который позволит быстро улучшить работу мозга, передает Tengri Life со ссылкой на Газету.Ru.Как показали результаты исследования, танцы под ритмичную музыку могут улучшить работу мозга за три минуты.Отмечается, положительное влияние на умственные способности должно обязательно быть следствием синхронизации движений тела с музыкой. При этом можно выбрать любые упражнения - прыжки через скакалку, отжимания или аэробику.