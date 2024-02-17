Японские ученые назвали неожиданный способ улучшить работу мозга

Нейробиологи из Университета Цукубы в Японии рассказали о необычном способе, который позволит быстро улучшить работу мозга, передает Tengri Life со ссылкой на Газету.Ru.
Как показали результаты исследования, танцы под ритмичную музыку могут улучшить работу мозга за три минуты.
В исследовании приняли участие 48 здоровых добровольцев в возрасте от 18 до 26 лет. Участники эксперимента слушали ритмичную музыку во время выполнения кардиоупражнений. Мозговая активность испытуемых при этом отслеживалась с помощью специальных устройств.
Выяснилось, что такая музыка стимулирует префронтальную кору мозга, что способствует улучшению когнитивных функций - памяти, внимания, способности воспринимать и перерабатывать информацию. Отмечается, что положительный эффект наступает через три минуты после начала такой тренировки.
Отмечается, положительное влияние на умственные способности должно обязательно быть следствием синхронизации движений тела с музыкой. При этом можно выбрать любые упражнения - прыжки через скакалку, отжимания или аэробику.
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