Трампа оштрафовали на $355 млн за мошенничество

Отмечается, что суд также приговорил сыновей Трампа Дональда-младшего и Эрика к выплате штрафов в размере по $4 млн каждого за свою личную прибыль от мошенничества отца. Им запретили в течение двух лет занимать посты директоров любой нью-йоркской корпорации. Двум экс-руководителям Trump Organization навсегда отказано в праве управлять финансами нью-йоркских предприятий. Адвокат Дональда Трампа намерен обжаловать это решение.

Суд Нью-Йорка приговорил Трампа к штрафу в размере $355 млн по делу о мошенничестве, сообщает Zakon.kz.Как пишет CNN, Трампу запрещено занимать руководящие должности на предприятиях в штате в течение трех лет.Телеканал сообщает, что Трамп в свою очередь назвал дело о мошенничестве попыткой вмешательства в выборы со стороны его политического оппонента Джо Байдена. Об этом он написал в своей соцсети.Ранее сообщалось, что Трампа обвиняли в том, что его компания предоставляла неверные сведения о стоимости активов на сумму до $2,2 млрд, чтобы получить более благоприятные условия по кредитам и страховке.