Пустой рейс: странный выбор пассажира возмутил пользователей сети

Как сообщает DailyMail, повар из Вашингтона по имени Антони Томас поделился фотографией, сделанной на борту самолета Southwest, где один мужчина сидит прямо за ним. Фотография вызвала волну обсуждений правил поведения во время полета. Антони отметил, что, несмотря на большое количество свободных мест на рейсе, неизвестный пассажир сделал очень странный выбор, расположившись прямо позади него.

Imagine having the luxury of boarding a flight with only two passengers on it. Of all the seats on the flight, look where he decided to sit. pic.twitter.com/qluJhDUHBy — Chef Anthony Thomas (@ChefAnthonyDC) February 13, 2024

"Я был бы таким пассивно-агрессивным, когда бы менял места", "Это не имеет значения, мой друг. Откинься полностью назад. Это его вина", "Я бы пересел на место прямо рядом с ним", "О мой бог, я была бы так напугана, что была бы вынуждена переместиться", – писали пользователи сети.

"Это как те люди, которые паркуются прямо рядом с вами, когда есть масса свободных мест", "Думаю, эти люди чрезмерно зависимы друг от друга", "Я бы встал и пересел на несколько мест позади него", – возмущались пользователи.

Пассажир выбрал место прямо за своим попутчиком, несмотря на множество других свободных, и вызвал недовольство в сети, передает Tengritravel.kz.Он подписал снимок, на котором изображено всего четыре пассажира, включая его самого: "Представьте себе роскошь садиться на рейс с только двумя пассажирами на борту. Из всех мест на рейсе, посмотрите, куда он решил сесть". На фотографии видно, что Антони сидит в пустом ряду у окна, а двое других пассажиров разместились в задней части самолета.Люди в сети были возмущены тем, что незнакомец решил сесть рядом, и выразили свое негодование.