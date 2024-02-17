Пустой рейс: странный выбор пассажира возмутил пользователей сети

Пассажир выбрал место прямо за своим попутчиком, несмотря на множество других свободных, и вызвал недовольство в сети, передает Tengritravel.kz.
Как сообщает DailyMail, повар из Вашингтона по имени Антони Томас поделился фотографией, сделанной на борту самолета Southwest, где один мужчина сидит прямо за ним. Фотография вызвала волну обсуждений правил поведения во время полета. Антони отметил, что, несмотря на большое количество свободных мест на рейсе, неизвестный пассажир сделал очень странный выбор, расположившись прямо позади него.
Он подписал снимок, на котором изображено всего четыре пассажира, включая его самого: "Представьте себе роскошь садиться на рейс с только двумя пассажирами на борту. Из всех мест на рейсе, посмотрите, куда он решил сесть". На фотографии видно, что Антони сидит в пустом ряду у окна, а двое других пассажиров разместились в задней части самолета.
"Я был бы таким пассивно-агрессивным, когда бы менял места", "Это не имеет значения, мой друг. Откинься полностью назад. Это его вина", "Я бы пересел на место прямо рядом с ним", "О мой бог, я была бы так напугана, что была бы вынуждена переместиться", – писали пользователи сети.
Люди в сети были возмущены тем, что незнакомец решил сесть рядом, и выразили свое негодование.
"Это как те люди, которые паркуются прямо рядом с вами, когда есть масса свободных мест", "Думаю, эти люди чрезмерно зависимы друг от друга", "Я бы встал и пересел на несколько мест позади него", – возмущались пользователи.