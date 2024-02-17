Как ананас может обогатить наш рацион

Ананас также содержит фермент бромелайн, который помогает усваивать белки, улучшает пищеварение и снижает воспаление в организме, а также может помочь снизить боль и уменьшить отечность.

Специалисты из "Роспотребнадзора" рассказали, чем полезен сочный и ароматный тропический фрукт –ананас, сообщает Zakon.kz.Ананас, как выяснилось, является источником витаминов А, С, В1 и В6, марганца, магния и фолиевой кислоты. Все эти вещества способствуют нормализации обмена веществ, укрепляют иммунную систему и улучшают зрение.- Некоторым аллергикам. Они могут негативно реагировать на ананас из-за содержания бромелайна.- Диабетикам. Ананас богат фруктозой, поэтому диабетикам следует ограничивать его потребление.Роспотребнадзор напоминает, на что следует обращать внимание при выборе ананаса:- зрелые ананасы имеют яркую желтую или оранжевую кожуру без пятен;- аромат ананаса должен быть приятным и сладким;- листочки на верхушке не должны быть высохшими или увядшими;- ананас должен быть не слишком мягким и без признаков гнили.- Неспелые ананасы можно хранить при комнатной температуре, чтобы они дозрели.- Зрелые ананасы, наоборот, следует поместить в холодильник для максимального сохранения свежести. Хранить их рекомендуется в плотно закрытой емкости не более 3-х дней.