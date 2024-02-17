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Как ананас может обогатить наш рацион

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 14:52
Как ананас может обогатить наш рацион
Фото из открытых источников
Специалисты из "Роспотребнадзора" рассказали, чем полезен сочный и ароматный тропический фрукт –ананас, сообщает Zakon.kz.

Ананас, как выяснилось, является источником витаминов А, С, В1 и В6, марганца, магния и фолиевой кислоты. Все эти вещества способствуют нормализации обмена веществ, укрепляют иммунную систему и улучшают зрение.

Ананас также содержит фермент бромелайн, который помогает усваивать белки, улучшает пищеварение и снижает воспаление в организме, а также может помочь снизить боль и уменьшить отечность.


Однако ананас может принести вред:

- Некоторым аллергикам. Они могут негативно реагировать на ананас из-за содержания бромелайна.
- Диабетикам. Ананас богат фруктозой, поэтому диабетикам следует ограничивать его потребление.

Роспотребнадзор напоминает, на что следует обращать внимание при выборе ананаса:

- зрелые ананасы имеют яркую желтую или оранжевую кожуру без пятен;
- аромат ананаса должен быть приятным и сладким;
- листочки на верхушке не должны быть высохшими или увядшими;
- ананас должен быть не слишком мягким и без признаков гнили.

Правила хранения:

- Неспелые ананасы можно хранить при комнатной температуре, чтобы они дозрели.
- Зрелые ананасы, наоборот, следует поместить в холодильник для максимального сохранения свежести. Хранить их рекомендуется в плотно закрытой емкости не более 3-х дней.


Источник: zakon.kz
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