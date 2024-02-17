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В России упростили условия переселения для репатриантов

Просмотров:1 Опубликовано: Сегодня, 17:40
В России упростили условия переселения для репатриантов
фото: sputnik.kz
АСТАНА, 17 фев — Sputnik. Для репатриантов, желающих вернуться в Россию, упростили условия участия в государственной программе добровольного переселения соотечественников, сообщает пресс-служба правительства Российской Федерации.

"Соотечественникам, проживающим за рубежом, станет проще присоединиться к государственной программе содействия добровольному переселению в Россию", — говорится в сообщении.


Решение касается соотечественников из числа репатриантов:

- граждане России, постоянно проживающие за рубежом;

- те, кто ранее отказался от российского гражданства;

- люди, родившиеся или постоянно проживавшие на территории РСФСР и ранее имевшие гражданство СССР;
граждане, у которых есть родственники, родившиеся или постоянно проживавшие на территории РСФСР либо на территории, относившейся к Российской империи или СССР.

Теперь им не придется подтверждать владение русским языком на уровне, достаточном для общения, пояснили в пресс-службе.


Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Документ подготовлен для реализации указа президента, в соответствии с которым с 1 января в России ввели институт репатриации, в том числе для поддержки соотечественников из недружественных стран.


Источник: sputnik.kz
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