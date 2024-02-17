В России упростили условия переселения для репатриантов

"Соотечественникам, проживающим за рубежом, станет проще присоединиться к государственной программе содействия добровольному переселению в Россию", — говорится в сообщении.

Теперь им не придется подтверждать владение русским языком на уровне, достаточном для общения, пояснили в пресс-службе.

АСТАНА, 17 фев — Sputnik. Для репатриантов, желающих вернуться в Россию, упростили условия участия в государственной программе добровольного переселения соотечественников, сообщает пресс-служба правительства Российской Федерации.Решение касается соотечественников из числа репатриантов:- граждане России, постоянно проживающие за рубежом;- те, кто ранее отказался от российского гражданства;- люди, родившиеся или постоянно проживавшие на территории РСФСР и ранее имевшие гражданство СССР;граждане, у которых есть родственники, родившиеся или постоянно проживавшие на территории РСФСР либо на территории, относившейся к Российской империи или СССР.Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Документ подготовлен для реализации указа президента, в соответствии с которым с 1 января в России ввели институт репатриации, в том числе для поддержки соотечественников из недружественных стран.