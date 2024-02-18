Названы семь признаков, указывающих на необходимость сменить телефон

Портал Xatakandroid составил подборку из семи "симптомов", указывающих на необходимость покупки нового смартфона, рассказывает Tengri Life со ссылкой на Gazeta.



Одним из главных признаков того, что телефон пора поменять на более новую модель, — недостаточный объем памяти. Если пользователь постоянно удаляет файлы, чтобы сохранить другие или установить приложение, следует задуматься о покупке нового устройства с большим объемом памяти.



Следующая проблема — быстрый разряд батареи. По мере старения устройства емкость аккумулятора снижается, что приводит к сокращению срока его службы. Надежный смартфон, который раньше мог проработать в течение всего дня, со временем с трудом может продержаться несколько часов.



Еще одна причина - это замедление работы смартфона из-за различных факторов. Если устройство демонстрирует слабую производительность - это явный признак того, что пора купить новое.



Еще одним фактором, тесно связанным с медленной работой, является постоянное перегревание гаджета. В некоторых случаях использование такого устройства может быть небезопасным.



Одним из самых явных признаков того, что пора сменить смартфон, являются физические повреждения. Разбитый экран, неработающие кнопки или разъем для зарядки, который работает только тогда, когда кабель вставлен под идеальным углом, - это неоспоримый индикатор износа гаджета.



Кроме того, владельцы старых смартфонов могут сталкиваться с тем, что их устройства перестают поддерживать нужные для работы приложения.



Наконец, последним и наименее распространенным признаком являются сложности, возникающие при поиске чехлов для телефона. Магазины постепенно выводят из ассортимента аксессуары для старых моделей, поэтому владельцам устаревших гаджетов может быть сложно найти нужные. С новыми и популярными моделями такой проблемы, как правило, не бывает.