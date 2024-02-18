Отколовшаяся льдина унесла рыбаков в море на Сахалине

"Утром 18 февраля в Центр управления в кризисных ситуациях области поступила информация об отрыве льда в районе села Стародубское. По предварительной информации, на льду находятся рыбаки – 14 человек", – написали в пресс-службе.

На Сахалине в районе села Стародубского 14 рыбаков оказались в плену оторвавшейся льдины, которая начала дрейфовать в Охотское море. Об этом сообщили в Telegram-канале областного ГУ МЧС.Сотрудники МЧС начали проведение спасательной операции с участием не менее восьми человек, аэролодки, моторной лодки, обычной лодки, двух снегоходов и грузовика.Ранее в феврале в Красноярске льдину с рыбаком унесло течение Енисея, после чего лед столкнулся с мостом, а мужчина упал в воду.