В Британии ракета дала осечку и упала рядом с министром обороны

«Ракета Trident резко дала осечку и врезалась в океанские верфи британской атомной подводной лодки, которая ее запустила», — пишет издание.

В Великобритании межконтинентальная баллистическая ракета (МБР) в ходе запуска дала осечку и упала рядом с главой министерства обороны (МО) Грантом Шэппсом, который находился на борту подводной лодки HMS Vanguard, чтобы стать свидетелем испытаний. Об этом сообщает The Sun.Подробностей о том, что привело к неудачному запуску, представители оборонного ведомства Британии не разглашают «из соображений национальной безопасности».Как подчеркивает издание, это второй случай неудачного запуска МБР в Великобритании с 2016 года.2 февраля сообщалось, что военно-морские силы страны планировали провести испытания МБР в 90 километрах от Восточного побережья США. Ракета должна была преодолеть шесть тысяч километров и затем упасть в море между Бразилией и Западной Африкой.