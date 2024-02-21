Россия под руководством Путина достигает заметных успехов, заявил Токаев

"Все мы в ожидании президентских выборов, которые состоятся 17 марта в России. Каких-либо сомнений в конечном результате, естественно, нет, потому что Россия под вашим авторитетом и руководством достигает заметных впечатляющих успехов", — сказал он.

Кроме того, Токаев поблагодарил Путина за достижение договоренностей о строительстве трех тепло- и двух гидроэлектростанций в республике.

Казахстанский лидер прибыл в Казань для участия в церемонии открытия международного мультиспортивного турнира "Игры будущего". На мероприятии также ожидаются главы Белоруссии, Узбекистана, Таджикистана, Киргизии и Республики Сербской.

АСТАНА, 21 фев — РИА Новости. Россия достигает впечатляющих результатов под руководством президента Владимира Путина, заявил глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время переговоров с российским коллегой в Казани.Президент Казахстана также отметил, что российская экономика, несмотря на очень сложные условия, достигла больших успехов, а по паритету покупательской способности экономика страны стала первой в Европе. Это естественным образом положительно сказывается на сотрудничестве между Астаной и Москвой, указал он.Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17-го числа.На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.