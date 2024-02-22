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Не сушите ваш iPhone в пакете с рисом - Apple

Просмотров:223 Опубликовано: Вчера, 19:03
Не сушите ваш iPhone в пакете с рисом - Apple
Фото: Euronews.com
Если ваш iPhone намок, не кладите его в пакет с рисом, рекомендует Apple. Несмотря на популярность этого метода, эксперты давно предупреждали о его неэффективности, передает агентство Kazinform со ссылкой на BBC.

Компания Apple опубликовала рекомендации, предупреждая пользователей, что «маленькие частицы риса могут повредить iPhone».

Вместо этого рекомендуется аккуратно «постучать iPhone о ладонь, держа его разъемом вниз», чтобы избавиться от влаги.

Пользователям рекомендуется оставить телефон в сухом проветриваемом месте перед подключением к зарядному устройству.


Помимо избегания пакетов с рисом, Apple советует не сушить телефон с использованием «внешнего источника тепла или сжатого воздуха», то есть следует избегать радиатор и фен. Также пользователи не должны пытаться вставлять в разъем сторонние предметы, например, ватные палочки или бумажные салфетки.


Источник: inform.kz
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