Не сушите ваш iPhone в пакете с рисом - Apple

Компания Apple опубликовала рекомендации, предупреждая пользователей, что «маленькие частицы риса могут повредить iPhone».



Вместо этого рекомендуется аккуратно «постучать iPhone о ладонь, держа его разъемом вниз», чтобы избавиться от влаги.



Пользователям рекомендуется оставить телефон в сухом проветриваемом месте перед подключением к зарядному устройству.

Если ваш iPhone намок, не кладите его в пакет с рисом, рекомендует Apple. Несмотря на популярность этого метода, эксперты давно предупреждали о его неэффективности, передает агентство Kazinform со ссылкой на BBC.Помимо избегания пакетов с рисом, Apple советует не сушить телефон с использованием «внешнего источника тепла или сжатого воздуха», то есть следует избегать радиатор и фен. Также пользователи не должны пытаться вставлять в разъем сторонние предметы, например, ватные палочки или бумажные салфетки.