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Казахстанские компании попали под санкции ЕС против России

Просмотров:256 Опубликовано: Сегодня, 16:10
Казахстанские компании попали под санкции ЕС против России
Фото:depositphotos.com
Европейский союз принял 13-й пакет индивидуальных и экономических санкций против России, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-релиз Совета ЕС.

Совет добавил 27 новых организаций в список тех, кто непосредственно поддерживает военно-промышленный комплекс России в войне против Украины. Отмечается, что некоторые из этих организаций находятся в третьих странах, в список которых попал и Казахстан. Среди других стран также отмечаются Индия, Шри-Ланка, Китай, Сербия, Таиланд, и Турция.

Как говорится в пресс-релизе, компании из этих стран были вовлечены в обход торговых ограничений, другие являются российскими организациями, участвующими в разработке, производстве и поставках электронных компонентов для военно-промышленного комплекса России.

"На них будут распространяться более жесткие экспортные ограничения в отношении товаров и технологий двойного назначения, а также товаров и технологий, которые могут способствовать технологическому укреплению российского сектора обороны и безопасности", - говорится в сообщении.

В общей сложности ограничительные меры ЕС в отношении действий, подрывающих или угрожающих территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины, в настоящее время распространяются на более чем 2000 физических и юридических лиц.


Источник: Тengrinews.kz
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