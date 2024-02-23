США вводят более 500 санкций в отношении России

"Эти санкции будут направлены против лиц, связанных с тюремным заключением Навального, а также против финансового сектора России, оборонно-промышленной базы, сетей закупок и лиц, уклоняющихся от санкций на нескольких континентах", - сказано в сообщении.

США объявили о новом пакете санкций в отношении России, передает Tengrinews.kz со ссылкой на сайт Белого дома.В тексте обращения отмечается, что данное решение связано с событиями в Украине и смертью Алексея Навального.Также министерство торговли США ввело экспортные ограничения в отношении российских и иностранных компаний "на основе информации о том, что они оказывали существенное содействие вооруженным силам и/или военно-промышленному комплексу России". По информации ведомства, компании якобы участвовали в поставках подсанкционной микроэлектроники в Россию, где она использовалась в интересах вооруженных сил и спецслужб.В санкционный список внесли 93 компании: 63 - из России, восемь – из Китая, 16 – из Турции, четыре – из ОАЭ, две – из Киргизии, одна - из Южной Кореи и одна компания из Индии.Ранее стало известно, что казахстанские компании попали под санкции ЕС против России. А минувшим летом санкции против казахстанской компании за "связь с Северной Кореей" ввели США.