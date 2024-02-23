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ЛАДА.kz » Новости Мира

США вводят более 500 санкций в отношении России

Просмотров:469 Опубликовано: Вчера, 20:01
США вводят более 500 санкций в отношении России
Фото:depositphotos.com
США объявили о новом пакете санкций в отношении России, передает Tengrinews.kz со ссылкой на сайт Белого дома.

В тексте обращения отмечается, что данное решение связано с событиями в Украине и смертью Алексея Навального.

"Эти санкции будут направлены против лиц, связанных с тюремным заключением Навального, а также против финансового сектора России, оборонно-промышленной базы, сетей закупок и лиц, уклоняющихся от санкций на нескольких континентах", - сказано в сообщении.


Также министерство торговли США ввело экспортные ограничения в отношении российских и иностранных компаний "на основе информации о том, что они оказывали существенное содействие вооруженным силам и/или военно-промышленному комплексу России". По информации ведомства, компании якобы участвовали в поставках подсанкционной микроэлектроники в Россию, где она использовалась в интересах вооруженных сил и спецслужб.

В санкционный список внесли 93 компании: 63 - из России, восемь – из Китая, 16 – из Турции, четыре – из ОАЭ, две – из Киргизии, одна - из Южной Кореи и одна компания из Индии.

Ранее стало известно, что казахстанские компании попали под санкции ЕС против России. А минувшим летом санкции против казахстанской компании за "связь с Северной Кореей" ввели США.


Источник: Тengrinews.kz
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Комментарии ( 3 )

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master_kz (Посетители) Вчера, 23:19
В тексте обращения отмечается, что данное решение связано с событиями в Украине и смертью Алексея Навального.

Разбомбили пол мира и тут вдруг Украину прям полюбили. Пошли ва-банк. Давай давай.
 
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БО (Посетители) Вчера, 21:19
Цитата: дорожник
Примерно так реагируют большинство россиян
Да ,так и есть,только кажется они на всё так реагируют,не только на санкции...
 
-1
  • БО
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  • Дизель
  • arelav_74
  • master_kz
  • indignant
 дорожник (Посетители) Вчера, 20:18

Примерно так реагируют большинство россиян

Жить нужно непременно хорошо
 
 

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