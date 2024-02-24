5 секретов шаолиньских монахов, которые помогут стать спокойнее и счастливее

"Для своего душевного благополучия пейте больше воды и выбирайте сбалансированную диету, какими бы соблазнительными ни были кофе и конфеты. Со временем вы увидите эффект", - говорит Ши Син Ми.

"Старайтесь как можно реже брать в руки телефон, особенно по вечерам, когда организму нужен отдых. Читайте, рисуйте, играйте с детьми или домашними животными, просто лежите на диване и смотрите в потолок - это все поможет расслабиться и успокоиться", - сказал монах.

Ши Син Ми – монах буддист в 32-м поколении уверен: достаточно немного изменить свои привычки и ощущение счастья и спокойствия обязательно придет. Он рассказал, каким принципам стоит следовать, рассказывает Tengri Life.Тревога, злость, гнев, грусть - все эти эмоции негативно сказываются как на физическом, так и на ментальном здоровье. Расслабляться гораздо проще, чем кажется, - это подтверждает опыт монахов, пишет Doctorpiter.Именно так звучит первое правило монаха. Идеально, если вы сразу после пробуждения отправитесь на прогулку, причем провести на свежем воздухе можно даже 15 минут. Это поможет быстрее взбодриться, поднимет настроение и добавит энергии.Ежедневная доза естественного света будет регулировать ваш циркадный ритм, поддерживать баланс нейротрансмиттеров и гормонов и повышать настроение, стимулируя выработку витамина D.Упражнения могут помочь вам расслабиться, но вы должны помнить о количестве и качестве. Интенсивные продолжительные аэробные нагрузки могут временно повысить уровень гормона стресса кортизола. Выбирайте тренировки, которые подразумевают много движений, но с относительно умеренной интенсивностью.Проведя всего 120 минут в неделю на свежем воздухе, можно снизить уровень стресса как минимум на 30 процентов. Поэтому обед в парке может оказаться тем, что вам нужно, чтобы пережить трудный день в офисе. Безусловно, в морозы долго не погуляешь, но все же лучше пройтись хотя бы 5-7 минут, чем весь день сидеть перед монитором.Исследования нейробиологов показали, что люди, отправившиеся на часовую прогулку по лесу, лучше восстанавливались после стресса. Так, после прогулки на природе активность миндалевидного тела снижалась, тогда как в городе такого не наблюдалось, там она не менялась.Когда мы в стрессе, то стараемся машинально что-то съесть. "Быстрые" продукты, как правило, содержат много рафинированного сахара и вредных жиров, которые приносят временное удовольствие, но со временем фактически повышают уровень стресса. Кроме того, сладости и жирная еда вызывают скачки уровня сахара в крови.То же самое касается употребления большого количества кофеина.Пролистывание социальных сетей может вызвать выброс дофамина, но постоянный просмотр идеализированного контента в конечном итоге приведет к социальному сравнению, повышая уровень стресса каждый раз, когда вы обновляете ленту. Добавьте сюда непрерывный поток уведомлений - и ваш мозг неизбежно испытает информационный перегруз.