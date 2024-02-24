Котенок забрался на мэра турецкого города во время совещания. Реакция чиновника умилила соцсети

"Это была наша первая встреча с Беллой. Кроме того, это был ее первый и последний опыт участия в координационных совещаниях", - написал под видео Айдын.

"Говорят, что пророк Мухаммед очень любил кошек. <...> По поводу кошек - это связано с религией. А вне мусульманского контекста они еще со времен Древнего Египта считались своими, были священными животными", - объяснил он в разговоре с NEWS.ru.

В Турции мэр города Бейкоз Мурат Айдын проводил совещание, когда на него залез котенок. Чиновник разместил видео забавного эпизода в Instagram, передает Tengri Life.На кадрах видно, как черно-белый котенок по время выступления мэра появился из-под стола на коленях у чиновника, после чего залез к нему на плечи. Любопытно, что при этом глава города не стал прерывать свою речь.Мэр отметил, что сейчас кошка Белла уже выросла. Она вместе со своим братом проживает в муниципалитете.Турецкий политолог Икбаль Дюрре, комментируя забавный ролик, отметил, что любовь к кошкам является особенностью турецкого народа, эти животные связаны с мусульманскими традициями.Специалист напомнил, что Стамбул знаменит в том числе кошками. Он отметил, что в Турции много уличных домиков для них.