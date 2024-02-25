Отказать в выходе из гражданства могут кыргызстанцам

"Это те случаи, когда гражданин проходит свидетелем, подозреваемым, потерпевшим или обвиняемым по уголовному делу по тяжким и особо тяжким преступлениям, то есть выход из гражданства не допускается до вынесения решения суда", — говорится в документе.

Министерство цифрового развития Кыргызстана разработало поправки в Закон "О гражданстве Кыргызской Республики". В соответствии с ними в некоторых случаях кыргызстанцам могут отказать в выходе из гражданства, передает Tengrinews.kz со ссылкой на 24.kg.Поправки в закон о гражданстве вынесли на общественное обсуждение.Предлагается внести изменения в статью 12. Они предусматривают, что ребенок, независимо от места рождения и наличия у него гражданства иностранного государства, является гражданином Кыргызской Республики, если его родители или единственный родитель является гражданином Кыргызстана на момент его рождения.Кроме того, новая поправка в статью 25 может стать основанием отказа лицу в выходе из гражданства Кыргызстана, если это противоречит интересам национальной безопасности Кыргызской Республики.Как отмечается в справке-обосновании, законопроект разработан для исключения внутренних противоречий и регулирования процесса рассмотрения вопросов гражданства Кыргызстана.В МВД Казахстана сообщили, что в 2023 году выросло число желающих получить казахстанский паспорт.