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Отказать в выходе из гражданства могут кыргызстанцам

Просмотров:252 Опубликовано: Сегодня, 08:08
Отказать в выходе из гражданства могут кыргызстанцам
Фото из открытых источников
Министерство цифрового развития Кыргызстана разработало поправки в Закон "О гражданстве Кыргызской Республики". В соответствии с ними в некоторых случаях кыргызстанцам могут отказать в выходе из гражданства, передает Tengrinews.kz со ссылкой на 24.kg.

Поправки в закон о гражданстве вынесли на общественное обсуждение.

Предлагается внести изменения в статью 12. Они предусматривают, что ребенок, независимо от места рождения и наличия у него гражданства иностранного государства, является гражданином Кыргызской Республики, если его родители или единственный родитель является гражданином Кыргызстана на момент его рождения.

Кроме того, новая поправка в статью 25 может стать основанием отказа лицу в выходе из гражданства Кыргызстана, если это противоречит интересам национальной безопасности Кыргызской Республики.

"Это те случаи, когда гражданин проходит свидетелем, подозреваемым, потерпевшим или обвиняемым по уголовному делу по тяжким и особо тяжким преступлениям, то есть выход из гражданства не допускается до вынесения решения суда", — говорится в документе.


Как отмечается в справке-обосновании, законопроект разработан для исключения внутренних противоречий и регулирования процесса рассмотрения вопросов гражданства Кыргызстана.

В МВД Казахстана сообщили, что в 2023 году выросло число желающих получить казахстанский паспорт.


Источник: Tengrinews.kz
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