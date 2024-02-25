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Узбекские мигранты в США подали в суд на Джо Байдена

Просмотров:344 Опубликовано: Сегодня, 08:27
Узбекские мигранты в США подали в суд на Джо Байдена
Фото из открытых источников
Граждане Узбекистана, прибывшие в США через Мексику, подали иск против президента страны Джо Байдена, передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на агентство Kazinform.

По данным информагентства Daryo при МИД Узбекистана, истцами являются 35 граждан Узбекистана, которые содержатся в различных иммиграционных центрах США.

Иск подан против президента США Джо Байдена, секретаря министерства внутренней безопасности Алехандро Майоркаса, исполняющего обязанности директора иммиграционной и таможенной службы Патрика Лейххайтнера.

По мнению заявителей, «ответчики» активно участвуют в дискриминационной политике, практике и процессах задержания узбекских граждан, ищущих убежища в стране.

В своем иске узбекистанцы просят признать их задержание незаконным из-за дискриминации по национальному признаку, а также требуют компенсацию расходов на адвокатов. В ходатайстве адвокат, ведущий это дело, заявляет, что иск направлен на освобождение людей из-под стражи.


«Мы подали иск на выходных, он находится на рассмотрении. Следующим шагом будет принятие правительством этого решения, которое суд уже внедрил в систему. Теперь мы ждем назначения судьи», — заявил адвокат Абадир Барре.


Также в документе отмечается, что узбекистанцы содержатся в следственных изоляторах, не отвечающих надлежащим требованиям, им ограничены посещения адвоката.


Источник: newtimes.kz
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