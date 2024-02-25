В Туркменистане задерживают людей, выходящих на улицу по вечерам

"Сотрудники полиции останавливают граждан, идущих по улицам и прогуливающихся между многоэтажными жилыми домами после десяти часов вечера, в также идущих домой после работы или из гостей, и допрашивают, откуда они идут и куда направляются. Некоторых сотрудники полиции отвозят в отделение и держат там до утра, если они не дадут им требуемую взятку в размере 20 манатов (примерно 2560 тенге. – Авт). Людям угрожают, тем, что если они не заплатят, их заберут в полицию", – сообщил корреспондент Азатлыка в городе.

"Когда я вышел из поезда и пошел домой, меня остановили полицейские и спросили, откуда и куда еду. Когда я им рассказал, они прямо потребовали от меня взятку в размере 20 манатов. Я отказался платить, тогда меня отвезли меня в отделение полиции, обыскали карманы и потребовали доступ к мобильному телефону. В отделении оказалась очень много таких, как я", – рассказал житель Мары.

"Мой дом находится недалеко от вокзала, и так как мой багаж не был тяжёлым, я шёл домой пешком. Возвращался после прокола носа в Чарджеве. Меня отвезли в отделение полиции, потому что я не заплатил 20 манатов, хоть и показал справку от врача", – сказал горожанин.

За освобождение полицейские требуют взятку, пишут СМИ.В Туркменистане задерживают людей, которые выходят на улицу вечером или ночью. В стране, где официально не объявлены чрезвычайное положение или комендантский час, людей, выходящих на улицу ночью, арестовывают, допрашивают и штрафуют, сообщает Радио Азатлык.В городе Мары люди, идущие по улице после 22.00, попадают в поле зрения полиции. Их доставляют в отделение и допрашивают.Журналисты поговорили с теми, кого остановили на улице и доставили в отделения полиции. Среди них есть люди, которых полиция задержала вечером в магазинах города, на автомойке, в аптеке или даже при выходе из поезда.Люди говорят, что ничего не знают о запрете выходить на улицу вечером.Другой горожанин, который провёл в отделении полиции несколько часов, рассказал, что его остановили ночью по дороге домой с работы. По его словам, в отделении полиции он встретил еще несколько жителей, среди задержанных был даже мужчина, который вышел за хлебом: "Этот мужчина отказался давать взятку и сказал: чтобы заработать эти 20 манатов, ему нужно помыть две машины".Ещё один житель Мары рассказал, что его остановила полиция, когда он возвращался после лечения из Чарджевской больницы. Приехав на поезде, мужчина возвращался домой с вокзала пешком.Официальной информации об ограничениях свободы передвижения людей в стране не было, отмечает издание. Однако в течение последних двух месяцев в различных городах наблюдается усиление контроля на улицах, в том числе ограничение пребывания на улице в ночное время.