Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Понедельник, 26 Февраля
0...-1
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 449.88 KZT
  • €1 = 486.64 KZT
  • 1 RUB = 4.83 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Мира

Мартынов день: приметы и рекомендации

Просмотров:152 Опубликовано: Сегодня, 11:31
Мартынов день: приметы и рекомендации
Фото из открытых источников
26 февраля православная церковь вспоминает преподобного Мартиниана Кесарийского, жившего в IV–V веках. В возрасте 18 лет он удалился от мирской суеты в пустыню и прожил там 25 лет. В народном календаре – Мартынов день, сообщает Zakon.kz.

Погода на Мартынов день может рассказать о весне. Желательно обращать внимание на кошек и некоторые характерные приметы, свойственные зиме. К примеру, если коты часто чихают – это к похолоданию. Если на Мартына начинает таять снег – весна совсем рядом.


Если в это время пасмурно и холодно, то весна будет дождливой. Если в Мартынов день слышны звонкие трели синиц – к раннему теплу.

Один из главных запретов Мартынова дня связан с трудом. Тот, кто проведет его в хлопотах, будет счастлив и богат. А вот если на Мартына начать лениться, увиливать от домашних дел, то удача может отвернуться.

В Мартынов день запрещается:

Стричься, заплетать косы, менять прическу – к проблемам, из которых будет сложно найти выход. Грустить, оставаться в одиночестве – в таком состоянии можно потом провести весь год.

В Мартынов день старики, знающие особенности этого времени, запрещали оставлять детей одних. Они говорили, что темные силы, которые на Мартына витают вокруг, могут напугать их.

Избежать одиночества помогут компании друзей. Поэтому 26 февраля собирались друзья, вместе обедали, пили чай, рассказывали друг другу всевозможные истории, которые придумывали прямо на ходу.


Источник: zakon.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2023 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Хапина С.И.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика