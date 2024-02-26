Мартынов день: приметы и рекомендации

Погода на Мартынов день может рассказать о весне. Желательно обращать внимание на кошек и некоторые характерные приметы, свойственные зиме. К примеру, если коты часто чихают – это к похолоданию. Если на Мартына начинает таять снег – весна совсем рядом.

26 февраля православная церковь вспоминает преподобного Мартиниана Кесарийского, жившего в IV–V веках. В возрасте 18 лет он удалился от мирской суеты в пустыню и прожил там 25 лет. В народном календаре – Мартынов день, сообщает Zakon.kz.Если в это время пасмурно и холодно, то весна будет дождливой. Если в Мартынов день слышны звонкие трели синиц – к раннему теплу.Один из главных запретов Мартынова дня связан с трудом. Тот, кто проведет его в хлопотах, будет счастлив и богат. А вот если на Мартына начать лениться, увиливать от домашних дел, то удача может отвернуться.Стричься, заплетать косы, менять прическу – к проблемам, из которых будет сложно найти выход. Грустить, оставаться в одиночестве – в таком состоянии можно потом провести весь год.В Мартынов день старики, знающие особенности этого времени, запрещали оставлять детей одних. Они говорили, что темные силы, которые на Мартына витают вокруг, могут напугать их.Избежать одиночества помогут компании друзей. Поэтому 26 февраля собирались друзья, вместе обедали, пили чай, рассказывали друг другу всевозможные истории, которые придумывали прямо на ходу.