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Смертельное отравление 68 детей сиропом: в Узбекистане осудили виновных чиновников

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 19:15
Смертельное отравление 68 детей сиропом: в Узбекистане осудили виновных чиновников
Фото из открытых источников
Суд Ташкента огласил приговор обвиняемым по делу о гибели 68 детей из-за отравления индийским сиропом "Док-1 Макс". Чиновники Узбекистана получили от 16 до 18 лет колонии, директора компании-импортера смертельного препарата приговорили к 20 годам, сообщает Zakon.kz.

Самый суровый срок получил гражданин Индии – Рагвендра Пратару. Он получил 20 лет лишения свободы, сообщает сообщает "Газета.uz".


Ташкентский суд признал его виновным в нарушении порядка реализации лекарств, повлекшем человеческие жертвы; уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере; даче взятки в особо крупном размере; подделке и использовании заведомо подложного документа,

Пратару являлся директором компании Quramax, которая ввезла препарат "Док‑1 Макс" на рынок Узбекистана.

Бывший директор государственного центра экспертизы и стандартизации лекарственных средств Сардор Кариев отправится в колонию на 18 лет. Суд установил, что чиновник виновен в нарушении порядка реализации лекарств, повлекшем человеческие жертвы, и должностном подлоге.


Его заместители Амирхон Азимов и Нодирбек Мусаев получили по 16 лет лишения свободы. Их осудили за покушение на злоупотребление должностными полномочиями и получении взятки по предварительному сговору группой должностных лиц.


Всего обвиняемыми по делу проходили 18 мужчин и пять женщин. Остальные подсудимые получили более мягкие сроки.

Ташкентский городской суд по уголовным делам начал рассматривать уголовное дело, связанное со смертью минимум 65 детей от приема лекарств индийской фармацевтической компании Marion Biotech, включая сироп от кашля "Док-1 Макс" еще в августе прошлого года.


Источник: zakon.kz
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