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Названы преимущества и недостатки дневного сна

Просмотров:97 Опубликовано: Сегодня, 11:31
Названы преимущества и недостатки дневного сна
Фото: depositphotos.com
Директор клинического центра изучения лицевой боли и медицины сна при Техасском университете в США Стивен Бендер рассказал The Conversation, что короткий дневной сон повышает эффективность умственной деятельности, в то время как сон дольше 30 минут может сбивать циркадные ритмы и ухудшать когнитивные функции, рассказывает Tengri Life со ссылкой на Gazeta.

Бендер рассказал, что польза кратковременного дневного сна была выявлена в результате многочисленных исследований. Дневной сон в течение 20 минут может улучшить внимание и память, а также повысить бдительность и скорость реакции. Также отмечается, что отдых в таком формате коррелирует с развитием творческого мышления.

Кроме того, дневной сон может способствовать освоению новых двигательных навыков, таких как игра на музыкальном инструменте. Это происходит потому, что паттерны такой активности закрепляются в мозге во время сна.

Специалист в области медицины сна добавил, что такие преимущества может обеспечить кратковременный сон. Одновременно с этим после длительного дневного сна (более 30 минут) человек может ощущать вялость, дезориентацию и снижение умственной работоспособности в течение всего последующего времени бодрствования.


Источник: tengrinews.kz
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Комментарии ( 1 )

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Empro (Посетители) Сегодня, 11:54
Ни зря Черчилль, улилял дневному сну 10-20 мин. каждый день во время обеда.
 
 

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