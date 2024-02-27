Названы преимущества и недостатки дневного сна

Директор клинического центра изучения лицевой боли и медицины сна при Техасском университете в США Стивен Бендер рассказал The Conversation, что короткий дневной сон повышает эффективность умственной деятельности, в то время как сон дольше 30 минут может сбивать циркадные ритмы и ухудшать когнитивные функции, рассказывает Tengri Life со ссылкой на Gazeta.



Бендер рассказал, что польза кратковременного дневного сна была выявлена в результате многочисленных исследований. Дневной сон в течение 20 минут может улучшить внимание и память, а также повысить бдительность и скорость реакции. Также отмечается, что отдых в таком формате коррелирует с развитием творческого мышления.



Кроме того, дневной сон может способствовать освоению новых двигательных навыков, таких как игра на музыкальном инструменте. Это происходит потому, что паттерны такой активности закрепляются в мозге во время сна.



Специалист в области медицины сна добавил, что такие преимущества может обеспечить кратковременный сон. Одновременно с этим после длительного дневного сна (более 30 минут) человек может ощущать вялость, дезориентацию и снижение умственной работоспособности в течение всего последующего времени бодрствования.