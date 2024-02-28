Магнитные бури в марте 2024: когда ждать солнечные удары

Самый проблемный период приходится на 9 и 10 числа.



В марте ожидается три периода магнитных бурь. И они станут настоящим испытанием для метеозависимых людей, - передает Almaty.tv со ссылкой на tomsk.mk.ru. За несколько дней до, а потом и вовремя бурь будет ухудшаться самочувствие, скакать давление, навалится усталость и не будет сил.



Самый проблемный период приходится на 9 и 10 марта. В эти дни произойдет самая сильная магнитная буря: ее влияние ощутят даже полностью здоровые люди. Пик этой магнитной бури придется на 3 часа ночи 10 марта по времени Астаны. Она продлится до 18 часов, а после 21 часа пойдет на спад. В эти дни возможны сильные мигрени, поэтому следует минимизировать физическую активность, не расстраиваться и больше отдыхать.



Магнитные бури средней силы пройдут 15 и 16 марта (пик придется на время с 3 до 6 утра 16 марта) и 27 и 28 марта. Некоторые томичи могут почувствовать головные боли и недомогание. Врачи рекомендуют следить в эти дни за давлением – контролировать его.



Слабые геомагнитные возмущения прогнозируются на 3 и 4 марта (пик – с 3 до 6 утра 3 марта), 21 и 22 марта (пики — с 3 до 6 утра 21 марта и с 21 до 24 часов 22 марта). Они будут настолько слабыми, что ощутят их только те, у кого ослабленное здоровье. Большинство «отделаются» бессонницей и потерей аппетита.



Чтобы минимизировать негативное влияние магнитных бурь на здоровье, нужно почаще быть на свежем воздухе, правильно питаться (много воды, свежих овощей и фруктов, зелени), а также избегать конфликтных ситуаций.