Пользователи Telegram смогут разбогатеть благодаря нововведению

Отмечается, что каналы вещания в Telegram ежемесячно генерируют 1 триллион просмотров. Но в настоящее время только 10 процентов этих просмотров монетизируются с помощью рекламы в Telegram – инструмента продвижения, разработанного с учетом конфиденциальности.

"Чтобы обеспечить быстроту и безопасность платежей и вывода средств за рекламу, мы будем использовать исключительно блокчейн TON", – сообщается на канале.

"Подобно нашему подходу с именами пользователей Telegram на платформе Fragment мы будем продавать рекламу и делиться доходами с владельцами каналов в Toncoin. Это создаст благотворный круг, в котором создатели контента смогут либо обналичить свои токкоины, либо реинвестировать их в продвижение и модернизацию своих каналов", – говорится в сообщении.

В следующем месяце владельцы каналов в Telegram смогут получать финансовое вознаграждение за свою работу, рассказывает Tengri Life со ссылкой на Telegram-канал Павла Дурова.В марте рекламная платформа Telegram официально откроется для всех рекламодателей почти в ста новых странах. Владельцы каналов в этих странах начнут получать 50 процентов от любого дохода, который Telegram получает от показа рекламы на своих каналах.Отмечается, что для расчетов будет использоваться цифровая криптовалюта Toncoin TON.Также отмечается, что будет использован тот же принцип расчетов, который действует на блокчейн-платформе Fragment от команды Telegram. Создатели контента смогут обналичивать свои токкоины либо использовать их внутри системы.Суммы вознаграждения Дуров пока раскрывать не стал.