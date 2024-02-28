Одна страна занялась опреснением Каспийского моря из-за дефицита воды

По словам главы госагентства, опреснение морской воды будет проводиться для того, чтобы в дальнейшем использовать ее в технических целях. «Мы сможем добиться очищения технической воды от бактерий. Техническую воду можно будет использовать только в промышленности и декоративном озеленении», — пояснил он. Микаилов добавил, что воду из Каспийского моря начали очищать десять дней назад, в процессе участвуют 14 зарубежных компаний.

Азербайджан занялся опреснением воды из Каспийского моря из-за дефицита воды. О том, что одна страна начала этот процесс, заявил председатель государственного агентства водных ресурсов Заур Микаилов на общественных слушаниях в парламенте республики на тему «Водное хозяйство страны: проблемы и новые вызовы», его слова приводит агентство Trend.Ранее Микаилов заявлял, что Азербайджан из-за изменения климата стал страной с сильно ограниченным количеством водных ресурсов. По состоянию на 2022 год они сократились с 30 до 17 миллиардов кубометров поверхностных вод.