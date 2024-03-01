Существует газета, издаваемая один раз в четыре года

La Bougie du Sapeur ("Свеча сапера") появилась в 1980 году, когда группа друзей решила создать "фальшивую" газету с пародийными новостями. Так они воплотили свою идею, и первый номер стал популярным у местных жителей. С тех пор газета выходит каждое 29 февраля. Вчерашний выпуск под номером 12 разошелся тиражом 200 тыс. экземпляров и поступил в киоски Франции, Бельгии, Люксембурга и Швейцарии.

"После того, как первый номер был распродан за два дня, газетные киоски потребовали еще экземпляров. Мы сказали, что хорошо, но только через четыре года!" – рассказал редактор Жан д'Энди.

"Я надеюсь, что каждые четыре года мы даем возможность подышать свежим воздухом, – заявил д'Энди. – В наши дни людям нужно уметь смеяться".

Во Франции вышла газета, издаваемая раз в четыре года. Она появляется в киосках только 29 февраля, сообщает Zakon.kz.Часть вырученных средств создатели La Bougie du Sapeur тратят на подготовку следующего выпуска. Остальное они отправляют ассоциации Aire d'aile, которая поддерживает людей с аутизмом и эпилепсией.La Bougie du Sapeur позиционируется как антиполиткорректное издание. Статьи в газете написаны в стиле юмористических комментариев. Например, в разделе "Спорт" редакция рекомендует учредить премию Уинстона Черчилля для первого человека, выбывшего на Олимпийских играх. Авторы отмечают, что британский премьер-министр был известен своим девизом "Никакого спорта".