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Существует газета, издаваемая один раз в четыре года

Просмотров:205 Опубликовано: Сегодня, 07:47
Существует газета, издаваемая один раз в четыре года
Фото: Facebook/la bougie du sapeur
Во Франции вышла газета, издаваемая раз в четыре года. Она появляется в киосках только 29 февраля, сообщает Zakon.kz.

La Bougie du Sapeur ("Свеча сапера") появилась в 1980 году, когда группа друзей решила создать "фальшивую" газету с пародийными новостями. Так они воплотили свою идею, и первый номер стал популярным у местных жителей. С тех пор газета выходит каждое 29 февраля. Вчерашний выпуск под номером 12 разошелся тиражом 200 тыс. экземпляров и поступил в киоски Франции, Бельгии, Люксембурга и Швейцарии.


Часть вырученных средств создатели La Bougie du Sapeur тратят на подготовку следующего выпуска. Остальное они отправляют ассоциации Aire d'aile, которая поддерживает людей с аутизмом и эпилепсией.

"После того, как первый номер был распродан за два дня, газетные киоски потребовали еще экземпляров. Мы сказали, что хорошо, но только через четыре года!" – рассказал редактор Жан д'Энди.


La Bougie du Sapeur позиционируется как антиполиткорректное издание. Статьи в газете написаны в стиле юмористических комментариев. Например, в разделе "Спорт" редакция рекомендует учредить премию Уинстона Черчилля для первого человека, выбывшего на Олимпийских играх. Авторы отмечают, что британский премьер-министр был известен своим девизом "Никакого спорта".

"Я надеюсь, что каждые четыре года мы даем возможность подышать свежим воздухом, – заявил д'Энди. – В наши дни людям нужно уметь смеяться".




Источник: zakon.kz
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