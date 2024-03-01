Раскрыт ранний признак болезни Альцгеймера

Оказалось, что у людей с повышенным риском развития болезни Альцгеймера, независимо от фактора риска, выборочно наблюдались нарушения при выполнении задачи на пространственную навигацию в виртуальной реальности без соответствующего ухудшения при выполнении других когнитивных тестов. Результаты показывают, что нарушения когнитивных функций могут являться ранним признаком болезни за годы или даже десятилетия до появления каких-либо других симптомов.

Ученые Университетского колледжа Лондона раскрыли, что у людей, подверженных риску болезни Альцгеймера, задолго до появления первых симптомов нарушается пространственная навигация. Результаты исследования, опубликованные в журнале Alzheimer's & Dementia.В эксперименте приняли участие 100 людей в возрасте от 43 до 66 лет, у которых не было симптомов деменции. У добровольцев был повышен риск болезни Альцгеймера из-за наличия варианта гена APOE-ε4), семейного анамнеза болезни Альцгеймера или факторов риска, связанных с образом жизни, таких как низкий уровень физической активности. В среднем участники были примерно на 25 лет моложе предполагаемого возраста начала деменции.Считается, что у каждого третьего человека, рожденного сегодня, разовьется деменция, поэтому ранняя и точная диагностика этого состояния важна для того, чтобы были предприняты профилактические меры и начато соответствующее лечение.