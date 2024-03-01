Президент США объявил о расследовании в отношении китайских автомобилей

Министр торговли Джина Раймондо также уже выступила с заявлением, назвав китайские машины «смартфонами на колёсах», собирающими множество конфиденциальных данных о водителях. Получение подобных сведений об американцах в больших масштабах может, по её мнению, представлять угрозу национальной безопасности. Упомянуты также риски несанкционированного доступа к автомобилям.

В США стартует расследование в отношении китайских автомобилей. Как пишет Associated Press со ссылкой на заявление администрации президента Байдена, их сочли слишком умными. Власти страны подозревают, что автомобили из Китая могут сливать на сторону конфиденциальные сведения о своих владельцах.Президент США заявил, что расследование поручено министерству торговли, и назвал его беспрецедентным шагом для защиты персональных данных американцев. Предполагается, что авто из КНР могут шпионить за своими владельцами посредством бортовых медиатехнологий, включая интеграцию смартфонов, и отправлять данные на родину. Кроме того, под угрозой оказываются критические объекты инфраструктуры, которые могут попасть на бортовые камеры.Речь о полном запрете импорта китайских машин в США, по данным агентства, пока не идёт. Ожидается, что будут выработаны новые правила, регулирующие применение в стране высоких технологий из Китая и других стран, вызывающих у американских властей озабоченность. При этом в США уже действуют таможенные барьеры, затрудняющие китайским производителям доступ на местный рынок. Руководство страны опасается экспансии дешёвых автомобилей, которая может поставить под угрозу всю отрасль — как рынок, так и производство.В Китае посчитали инициативу Джо Байдена дискриминационной, но о каких-то более конкретных шагах со стороны КНР не сообщается.