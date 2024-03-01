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Очередной скандал: лидера "Спартака" задержали в ОАЭ

Просмотров:177 Опубликовано: Сегодня, 17:58
Очередной скандал: лидера "Спартака" задержали в ОАЭ
Фото: Instagram/qpromes
Ведущий форвард московского "Спартака" Квинси Промес накануне был арестован в аэропорту Дубая, и был сопровожден в местное отделение полиции. Ранее суд в Амстердаме заочно приговорил футболиста к шести годам годам тюрьмы по делу о контрабанде наркотиков, сообщает Zakon.kz.

Голландский нападающий был задержан правоохранителями в дубайском аэропорту по неизвестным причинам, а его коллеги улетели в Россию. На 2 марта у "Спартака" запланирован матч РПЛ против "Зенита" из Санкт-Петербурга.


По сведениям некоторых СМИ, пресс-служба "Спартака" заявила, что ситуация с форвардом Квинси Промесом непростая, и других комментариев в клубе отказались давать.

Спустя сутки стала известна истинная причина задержания Квинси Промеса в ОАЭ.

По информации журналиста Ивана Карпова, игрока "москвичей" подозревают в нарушении местных законов. Оказывается, футболист совершил ДТП и скрылся с места происшествия.


14 февраля 2024 года суд в Амстердаме заочно приговорил футболиста к шести годам тюрьмы по делу о контрабанде наркотиков. Квинси Промес был объявлен в международный розыск.

Отметим, что футболист не раз испытывал проблемы с законом. Четыре года назад Промес был задержан за инцидент с поножовщиной, а в 2023 году признан виновным в нападении при отягчающих обстоятельствах.

32-летний экс-футболист сборной Нидерландов Квинси Промес с 2021 года выступает за российский "Спартак".


Источник: zakon.kz
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