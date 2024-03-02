У "детей пандемии" более здоровый микробиом - ученые

"Выяснилось, что в микробиоме детей, рожденных в период пандемии, было больше бифидобактерий и меньше таксонов Clostridia, вырабатывающих токсины, по сравнению с младенцами, рожденными до карантина. Таким образом, в микробиоме первых оказалось больше полезных микробов, чем в кишечнике вторых. Вероятно, это же обстоятельство повлияло на то, что такие дети были меньше склонны к аллергии, чем малыши, рожденные до пандемии", - резюмировали исследователи.

"Это исследование предполагает новый взгляд на влияние социальной изоляции в раннем возрасте на кишечный микробиом. Примечательно, что более низкий уровень аллергии среди новорожденных во время карантина может свидетельствовать о влиянии образа жизни и факторов окружающей среды, таких, как частое применение антибиотиков, на рост аллергических заболеваний", — рассказал врач-педиатр, один из соавторов исследования профессор Джонатан Хурихейн.

Ученые из Ирландии пришли к выводу, что кишечный микробиом детей, родившихся во время пандемии коронавируса, сильно отличается от такового у младенцев, появившихся на свет до него, рассказывает Tengri Life со ссылкой на Naked Science.Новорожденные дети приобретают микробиом от своей матери, а позже, в течение первых шести месяцев жизни, — из окружающей среды или от других близких людей, которые контактируют с ними. Ученые из Университетского колледжа Корка (Ирландия) решили проверить, насколько отличается кишечный микробиом у детей, рожденных во время пандемии и до нее. Свои выводы команда представила в журнале Allergy.По мнению ученых, это связано с условиями карантина, в которых оказалось население планеты во время пандемии коронавируса. Дети в этот период меньше контактировали с посторонними людьми, а значит, меньше болели и, соответственно, им реже назначали антибиотики. Кроме того, карантин мог оказать влияние на продолжительность полезного для детей периода грудного вскармливания.Ученые планируют повторить свои исследования, когда детям исполнится пять лет, чтобы проверить, есть ли долгосрочные последствия изменений в их микробиоме.