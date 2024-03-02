Что можно и что нельзя забирать из номера отеля - эксперт

"Есть вещи, которые вы можете взять с собой без каких-либо проблем, и, по сути, отели хотят, чтобы вы забрали их. Но есть вещи, которые забирать нельзя", - говорит эксперт по путешествиям Марк Джонсон.

"Вы можете взять с собой домой шампунь, кондиционер, мыло и лосьон для тела, если это одноразовые туалетные принадлежности в небольших упаковках. Затраты на их доставку будут учтены в общей стоимости вашего номера. Однако если вы увидите, что в вашем гостиничном номере есть бутылки большего размера, особенно если они прикреплены к стене, у вас могут возникнуть проблемы, если вы решите их забрать", - предупреждает Джонсон.

"Для вас и для отеля будет лучше, если вы будете знать, что можно, а что нельзя забирать из номера. Тогда вы в полной мере насладитесь отпуском и вас впоследствии не обвинят в краже. Прежде чем положить в чемодан что-то такое, относительно чего вы не уверены, спросите у персонала отеля, можно ли это взять", - предупреждает Марк Джонсон.

Эксперт по путешествиям рассказал, что вы можете забрать из номера отеля, а что следует оставить, чтобы избежать проблем, передает Tengri Travel со ссылкой на Daily Star.Отправляясь в отпуск, большинство людей пытается выжать максимум за свои деньги – будь то бесплатный перелет или повышение категории номера в отеле, или поиск самых дешевых рейсов. Привезти что-то домой из отеля тоже одно из желаний туристов.Бумагу, ручку, конверты и открытки можно либо использовать, либо забрать с собой. Обычно на них стоит логотип отеля, поэтому отельеры даже обрадуются, если вы их заберете.Однако не стоит забирать блокноты в кожаном переплете.Можно забрать любые небольшие продукты, напитки, которые есть в вашем номере: пачку печенья, чайные и кофейные пакетики, сливки для кофе и пакеты сахара. Однако за любые напитки в мини-холодильнике, вероятно, придется заплатить.Если что-то разложено на виду, оно ваше! Это может быть плитка шоколада (или отдельные шоколадные конфеты, разложенные на подушках) или что-нибудь полезное, например, бутылка с водой. Если вы заранее сообщили в отеле, что празднуете медовый месяц или годовщину свадьбы, вы даже можете получить бесплатную бутылку шампанского.Не забирайте постельное белье, включая полотенца, простыни и пододеяльники. То же самое касается постельных принадлежностей, таких как подушки и одеяла, а также предметов одежды, таких как халаты. Утюг, гладильная доска и деревянные вешалки также должны остаться в номере.Но если у вас в номере есть небольшой набор для шитья или пластиковые пакеты из химчистки, их можно забрать. И тапочки можете прихватить, поскольку они, как правило, для одноразового использования.