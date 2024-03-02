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В Нидерландах штраф за пользование мобильным телефоном за рулем повысили до 420 евро

Просмотров:113 Опубликовано: Сегодня, 11:25
В Нидерландах штраф за пользование мобильным телефоном за рулем повысили до 420 евро
Фото: unsplash
С 1 марта в Нидерландах повысились штрафы за нарушение правил дорожного движения в среднем на 10%, сообщает собственный корреспондент Kazinform.

Против увеличения финансовых наказаний призывали депутаты, консультативный орган Государственного совета и прокуратура Нидерландов, утверждая, что такие высокие штрафы уменьшают общественную поддержку системы госрегулирования.

— Уровень штрафа должен отражать характер и тяжесть нарушения правил дорожного движения, — заявил Государственный совет в своем заявлении.


Так, с 1 марта штраф за проезд на красный свет вырастет с 280 до 300 евро, а автомобилистам, пойманным с телефоном за рулем, грозит штраф в 420 евро плюс 9 евро в виде административных сборов (свыше 200 тысяч тенге).

Местная организация по безопасности дорожного движения «VVN» сообщила, что высокие штрафы эффективны только в сочетании с надлежащим правоприменением.

— Автомобилисты должны быть осведомлены о последствиях своего безрассудного вождения. Это единственный способ действительно повысить безопасность дорожного движения, — заявила пресс-секретарь Виллемейн Пломпер.


Источник: Kazinform
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