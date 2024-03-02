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ВОЗ сообщила об увеличении числа людей с ожирением с 1990 года вдвое

Просмотров:54 Опубликовано: Сегодня, 12:26
ВОЗ сообщила об увеличении числа людей с ожирением с 1990 года вдвое
Фото: pixabay.com
Более 1 млрд человек, или каждый восьмой житель Земли, страдают от ожирения, с 1990 года это число удвоилось, передает агентство Kazinform со ссылкой на ТАСС.

Об этом сообщила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), сославшись на исследование, результаты которого опубликованы в британском журнале Lancet.

Это исследование показало, что в 2022 году «более 1 млрд человек в мире жили с ожирением», отметили в ВОЗ, подчеркнув, что речь идет о каждом восьмом жителе планеты. «С 1990 года распространенность ожирения среди взрослых увеличилась в мире более чем в два раза, а среди детей и подростков (в возрасте от 5 до 19 лет) - в четыре раза», констатировали в организации, добавив, что по состоянию на 2022 год, 43% взрослых имели избыточный вес.

Ожирение может приводить к сердечно-сосудистым заболеваниям, диабету и некоторым видам рака, напомнили в ВОЗ.

- Это новое исследование подчеркивает важность профилактики и лечения ожирения с раннего возраста до взрослой жизни при помощи диеты, физической активности и надлежащего ухода, если это необходимо, - заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус.


Согласно исследованию, недоедание, несмотря на снижение его уровня в мире, «остается проблемой общественного здравоохранения» во многих местах, особенно в Юго-Восточной Азии и странах Африки, расположенных к югу от Сахары. Суммарно проблема недоедания и избыточного веса в 2022 году была особенно сильно представлена среди жителей островных государств в Тихом океане и Карибском бассейне, а также на Ближнем Востоке и в Северной Африке.


Источник: Kazinform
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